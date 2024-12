Vlahovic via gratis dalla Juventus: il bomber serbo ha già trovato squadra

Il rinnovo dell’attaccante serbo sempre più lontano ed ora l’addio ai bianconeri diventa più probabile: c’è già il club dove andare gratis

L’assist a Mbangula per il gol del pareggio è stato decisivo, ma Dusan Vlahovic continua la sua astinenza dal gol.

L’ultimo in campionato è datato 27 ottobre, in casa dell’Inter, mentre in Champions è arrivato una settimana dopo contro il Lille. Di mezzo c’è stato anche l’infortunio che lo ha portato a saltare le sfide contro Milan, Aston Villa e Lecce. Poi il rientro con assist contro il Bologna ed una prestazione tutto sommato positiva anche senza andare in rete.

Questo il campo, perché c’è anche un altro aspetto che tiene sospesi i tifosi della Juventus. Il riferimento è al contratto dell’attaccante serbo, in scadenza nel 2026. La situazione è chiara ormai da mesi: il club vuole il prolungamento con riduzione dell’ingaggio, ma l’intesa è molto lontana.

Non arrivano novità positive sul rinnovo di Dusan Vlahovic che, senza accordo sul nuovo contratto, è destinato ad andare via. Quest’estate, se arriverà un’offerta congrua con la valutazione che ne fa la Juventus, o anche gratis nel 2026 quando l’attuale accordo andrà a scadenza. E proprio questa data potrebbe rappresentare un’indicazione non di poco conto sulla possibile destinazione dell’attuale 9 bianconero.

Calciomercato Juventus, Vlahovic gratis: il piano del Barcellona

È il Barcellona la squadra che potrebbe approfittare della situazione e prendere a zero Vlahovic tra un anno e mezzo. Che il serbo piaccia ai blaugrana non è una novità: già in passato in Spagna hanno raccontato di un interesse della società catalana per il bomber della Juventus.

Ora Flick può contare su un attaccante di razza come Robert Lewandowski, ma nel 2026 le cose potrebbero cambiare. Il 30 giugno 2026, infatti, il polacco vedrà scadere il proprio contratto con il Barcellona e, considerando che avrà quasi 38 anni, potrebbe essere il momento giusto per l’addio. Ecco allora che Vlahovic diventerebbe il sostituto ideale, sia per le qualità, sia per il fatto che potrebbe arrivare a parametro zero, aspetto non secondario considerata l’attuale condizione finanziaria del Barça.

Occhio dunque all’ipotesi blaugrana per Dusan Vlahovic che intanto deve però concentrarsi sul campo: c’è il City in Champions e Motta non ha altro centravanti che lui.