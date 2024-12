Spogliatoio infuocato, vuole andare alla Juve: colpo a gennaio

Stagione molto complicata fin qui per una importante società di Liga. Lo spogliatoio inizia a farsi sempre più caldo ed anche i rumors di mercato aumentano di intensità coinvolgendo una società di Serie A

La Juventus continua a vivere una fase piuttosto altalenante del proprio percorso di crescita sotto la guida di Thiago Motta. Gli ultimi tre pareggi di fila hanno infatti allontanato leggermente i bianconeri dalle posizioni di vertice, ponendo qualche dubbio sul percorso della squadra.

Motta ha dovuto peraltro fare i conti con i problemi fisici di diversi calciatori importanti, ultimo in ordine temporale Cambiaso. Falcidiata soprattutto la retroguardia con l’assenza di Bremer che resta la più complessa da colmare. Per questo motivo i bianconeri potrebbero andare a prendere un sostituto a gennaio, e un’occasione molto intrigante potrebbe arrivare dalla Liga.

In questo senso chi vive un’annata di enormi difficoltà è il Valencia, che al netto dei recuperi naviga in piena zona retrocessione facendo scattare l’allarme per il tecnico Baraja. In uno spogliatoio già parecchio in subbuglio si fanno largo anche le tematiche relative al calciomercato, con un big che vorrebbe andare via e potrebbe fare al caso della stessa Juve.

Calciomercato Juventus, spogliatoio in subbuglio: Mosquera pronto all’addio

Secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’ una delle grandi stelle della squadra ha manifestato l’intenzione di partire il prima possibile, magari già a gennaio.

Si tratta di Christian Mosquera, possente difensore centrale classe 2004 che non è contento della situazione molto complessa che sta vivendo la compagine valenciana. Lo spagnolo di origini colombiane ha ricevuto offerte molto più allettanti dal punto di vista economico e sportivo, motivo per cui potrebbe considerare un cambio di scenario per iniziare una nuova avventura altrove.

In questo senso è finito nel mirino di club come Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester United, Brighton, Borussia Dortmund e Napoli. Eppure la fonte ispanica sembra accostarlo prima di tutto proprio alla Juventus.

Stando al portale catalano la squadra maggiormente interessata sarebbe proprio quella bianconera, che lo vorrebbe come sostituto di Bremer. La Juve preparerebbe persino un’offerta da 20 milioni di euro per il classe 2004 che dimostra enormi margini di crescita nonostante le normali difficoltà di un’annata difficile a Valencia. Baraja spera di riuscire a trattenerlo almeno fino alla prossima estate.