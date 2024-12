Domenica da sogno per la famiglia Esposito: invocato il ritorno all’Inter

È stata una giornata da sogno per la famiglia Esposito. In gol tutti i fratelli: da Sebastiano in Serie A a Francesco Pio con lo Spezia

La domenica di calcio in Italia ha offerto una storia decisamente particolare, quella della famiglia Esposito che sorride praticamente con tutti i suoi componenti.

La copertina più importante è per la prima doppietta in Serie A di Sebastiano Esposito, che vive un momento magico dopo il gol pesante in Coppa Italia, risultando decisivo anche in campionato. L’ex attaccante dell’Inter è in grande crescita, e al netto di un infortunio che lo ha rallentato parzialmente, ha già messo a referto 6 gol e due assist complessivi in stagione tra coppa e campionato.

Un piccolo exploit quello del classe 2002 che da giovanissimo bruciò le tappe con la maglia dell’Inter prima di proseguire il suo percorso di maturazione altrove tra estero e Italia. Ora la sua situazione contrattuale resta particolare ed anche i tifosi osservano. Al termine dell’attuale stagione in prestito all’Empoli il club toscano ha la possibilità di riscattare il suo cartellino per 5 milioni di euro. I nerazzurri dal canto loro non hanno un controriscatto ma una percentuale del 20% sulla futura rivendita

Calciomercato, famiglia Esposito in gol: i tifosi li ‘riportano’ all’Inter

La domenica trionfale della famiglia Esposito è passata anche dalle reti di Salvatore, con due reti, e Francesco Pio con un gol a margine della nettissima vittoria dello Spezia contro il Cittadella.

Un exploit generale degli Esposito che ha fatto tanto discutere anche sui social. Su X c’è infatti chi vorrebbe persino rivedere Sebastiano all’Inter come alternativa ai titolari:

Potremmo sistemarci 2/3 ruoli di riserva

con una sola famiglia, tutta tifosa dell’Inter. Salvatore, Sebastiano, Francesco Pio.

ESPOSITO. Calcio. pic.twitter.com/9QYlffManU — SSam ⭐️⭐️ 🐍 (@__SSam_77) December 8, 2024

Il terzo l’anno prossimo deve essere Sebastiano #Esposito.@Inter non scherziamo e portate a casa questo ragazzo.#Inter — Vincenzo Massimo (@joker_vinc8) December 8, 2024

Riportiamo a casa i fratelli Esposito, Ausilio e Inzaghi potrebbero aver fatto valutazioni sbagliate. Lasciamo andare Correa, Arna e Buchanan che non mi sembra da Inter. — Frank Dema (@Francesco54) December 8, 2024

ok.esposito futuro 9 titolare dell inter😁 — Lebron (@Lebron24320071) December 8, 2024

Ricordiamo che Sebastiano Esposito 21 anni non poteva giocare nell’Inter ma Arnautovic 34 anni preso a 10mln dal Bologna sì — Francesco (@fralittera) December 8, 2024

Grandi elogi anche per il più giovane Pio Esposito autore di ben 8 gol finora in questa Serie B. Il classe 2005 è ancora di proprietà dell’Inter ed andranno valutate le opzioni per il suo futuro.

Discorso infine differente per Salvatore che di ruolo fa il centrocampista ed è di proprietà proprio dello Spezia ormai da tempo.