DIRETTA Serie A, Fiorentina-Cagliari: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i rossoblu di Nicola in tempo reale

La Fiorentina ospita il Cagliari nel lunch match domenicale valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni divise in classifica da 14 punti in favore dei toscani che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Reduci dalla eliminazione contro l’Empoli ai calci di rigori negli ottavi di finale di Coppa Italia, i viola di Raffaele Palladino vanno a caccia di una vittoria da dedicare a Bove, ancora in ospedale dopo il malore accusato in campo nella partita sospesa contro l’Inter. L’obiettivo è quello di allungare la striscia di sette successi di fila iniziata contro il Milan e proseguita con Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona e Como per continuare a cullare il sogno Champions. I rossoblu di Davide Nicola, invece, vogliono dare seguito alla vittoria dello scorso week end contro il Verona per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone esclusivamente sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, i gigliati si sono imposti con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Gonzalez e Nzola e all’autorete di Dossena. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Cagliari live in tempo reale.

Probabili Formazioni Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta* 34 punti, Napoli 32, Inter 31, Fiorentina e Lazio 28, Juventus* 27, Milan e Bologna 22, Udinese e Torino* 17, Empoli e Roma* 16, Parma* e Genoa* 15, Cagliari* 14, Lecce* 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8.

*una partita in più