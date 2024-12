Conte ancora KO, ma ottimista: “Napoli, la strada è quella giusta. Noi meglio della Lazio”

Le parole dell’allenatore del Napoli in conferenza stampa dopo il match al Diego Armando Maradona

A seguito della sconfitta contro la Lazio per 0-1, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa con volto amareggiato, ma sicuro di aver tracciato bene la strada per il futuro. Dalle parole emerge ugualmente soddisfazione per il lavoro intrapreso.

Cos’è mancato per vincere – “La partita di oggi conferma che stiamo sulla strada giusta. Nell’ultimo terzo di gara potevamo fare meglio e ci stiamo lavorando tanto. Inevitabile che potevamo fare sicuramente molto meglio. Inciampi ce ne sono stati e ce ne saranno in futuro. La strada è tracciata. Ci sta anche perdere contro la Lazio”.

Spiegazione sul poco cinismo – “Siamo arrivati dopo su tanti palloni e non solo gli attaccanti, ma anche i centrocampisti. Dobbiamo lavorare e battere sulla cattiveria e migliorare l’attacco alla porta. Dobbiamo avere più qualità nell’ultima giocata”

Difesa solida, ma il Napoli è il settimo attacco: prossimo step da migliorare – “Raggiungere una solidità stando con una linea di difensori a centrocampo significa che si sta facendo un grande lavoro con i ragazzi. E’ un dato di fatto. Dobbiamo migliorare la produzione offensiva, ci stiamo lavorando. Le statistiche ci sono, ma sono numeri freddi. Dobbiamo arrivare a concludere. I ragazzi quando attaccano l’area devono sapere che si va per fare gol. Sto battendo tanto su questo punto di vista. Alla fine se vuoi vincere le partite devi fare gol”.

Due sconfitte in quattro giorni sono campanelli d’allarme? – “Le due sconfitte sarebbero campanelli d’allarme se non avessi visto risposte in campo. In Coppa è stata equilibrata, oggi abbiamo fatto meglio della Lazio. Ho detto ai ragazzi che la strada è quella giusta”