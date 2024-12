Allerta meteo Napoli-Lazio, il precedente preoccupa: ecco qual è il rischio

Previsto maltempo per la sfida al Maradona e c’è il sopralluogo degli addetti del Comune: c’è un episodio del passato che fa scattare l’allarme

Temporali e vento forte, con la Regione Campania che ha emanato un’allerta meteo di colore giallo. Questa la situazione che anticipa Napoli-Lazio, posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A.

Conte e Baroni si ritroveranno al Maradona a distanza di tre giorni dalla sfida di coppa Italia vinta dai biancocelesti all’Olimpico. Allora il tecnico salentino adoperò tutte le seconde linee, con una scelta che ha fatto molto discutere. Non andrà così questa sera, con l’undici titolare che si riprenderà il campo, anche se per ora le attenzioni sono rivolte tutte alla copertura dello stadio ‘Maradona’ che già in passata ha dato più di qualche problema.

Considerato il forte vento che si prevede per tutta la giornata su Napoli, insieme a piogge anche a carattere temporalesco, i tecnici del Comune di Napoli effettueranno – riporta ‘Il Mattino’ – dei sopralluoghi utilizzando dei droni proprio sulla copertura dello stadio di Fuorigrotta. L’attenzione sarà rivolta ai cupolini che in passato hanno dato più di un problema: a dicembre 2023, proprio in una giornata caratterizzata da forte vento, fu necessario posticipare di trenta minuti il fischio d’inizio di Napoli-Cagliari per sistemare la copertura.

Napoli-Lazio, allerta vento: a rischio lo spettacolo pre-match

Stando a quanto riporta il quotidiano napoletano, a rischio c’è finora lo spettacolo pre-match di Geolier che dovrebbe presentare in campo il progetto tra il Napoli e la Disney.

Il maltempo potrebbe far rivedere i piani. Al momento, non si parla di un rischio rinvio della partita tra gli azzurri e la Lazio, ma la situazione è comunque da monitorare. Per le ore del match le previsioni parlano di piogge anche forti e molto vento e i sopralluoghi che si terranno nelle ore precedenti al fischio d’inizio daranno un responso sulle condizioni della copertura dello stadio Maradona.

Tornando al campo, Conte rilancerà – come detto – la formazione titolare schierando dal primo minuto quello che è stato il suo undici preferito da inizio stagione. Anche nella Lazio ci sarà qualche cambio con Noslin, mattatore in coppa, che dovrebbe accomodarsi in panchina.