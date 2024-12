Ranieri si gode il successo: “Serve per l’autostima, ecco cosa dobbiamo ritrovare”

Il tecnico della Roma parla dopo la vittoria casalinga contro il Lecce: le sue dichiarazioni nel post partita

La Roma di Claudio Ranieri torna alla vittoria e lo fa nel match casalingo contro il Lecce. Il 4-1 ai salentini pone fine ad un periodo particolarmente complicato per i giallorossi.

L’allenatore di Testaccio nel post gara a ‘DAZN’ commenta così la partita: “La passione rimane la stessa rispetto alla prima vittoria. La squadra solo contro il Napoli non mi è piaciuta. Sono contento perché così cresce anche l’autostima, oltre ai tre punti in classifica che servono moltissimo. Conta però l’autostima perché c’era qualche singolo che era troppo giù”.

QUALITÀ – “La squadra ha qualità e deve trovare l’allegria di giocare. Nel secondo tempo stavamo giocando troppo centralmente e prendendo troppe ripartenze, per questo ho messo in campo Pisilli e le cose sono andate bene”.

Roma-Lecce, Ranieri esalta Hummels: “Grandissimo acquisto”

TRIDENTE – “Può essere riproposta come soluzione, ormai nel calcio non c’è un sistema fisso. Decido la sera prima i giocatori, tirando le somme della settimana. Ormai i giocatori sono diventati delle spugne meravigliose e si adattano ad ogni richiesta dell’allenatore”.

HUMMELS – “È stato un grandissimo acquisto ed ha un grandissimo professionista. Fin quando non sono arrivato io, non ha mai giocato e non si è mai lamentato, lavorando sempre al massimo”.