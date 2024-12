DIRETTA Serie A, Juventus-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo Genoa-Torino, la seconda partita di oggi valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte Juventus e Bologna

Una delle partite più attese di questo turno, con tante implicazioni di campo e non, è quella tra la Juventus e il Bologna, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, sono reduci dal cocente pareggio fuori casa contro il Lecce di Marco Giampaolo, con il gol dell’1-1 dei giallorossi realizzato da Ante Rebic in pieno recupero. Ottavo pareggio stagionale, terzo nelle ultime cinque partite: un ruolino di marcia che non può soddisfare, visto che le squadre in vetta alla classifica continuano a viaggiare spedite. Una partita particolare per l’allenatore bianconero, ex della partita che ha guidato la squadra emiliana lo scorso anno, centrando la qualificazione alla Champions League, un risultato storico. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano, si presentano a questo appuntamento con il morale alle stelle dopo il rotondo 3-0 rifilato al Venezia di Eusebio Di Francesco, quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All. Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

CLASSIFICA: Inter 34 punti, Napoli 32, Atalanta 31, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese e Torino** 17, Empoli 16, Parma** e Genoa **15, Cagliari 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più