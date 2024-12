Chi è Alexandre Hugeux, il vice di Thiago Motta con una statistica ‘perfetta’

Il tecnico ha sostituito l’allenatore bianconero espulso contro il Bologna: si suoi precedenti fanno ben sperare

Segue da anni Thiago Motta: al minuto 51′ di Juventus-Bologna, Alexandre Hugeux per la prima volta ha preso le redini della squadra bianconera in mano.

L’espulsione dell’allenatore italo-brasiliano, ha fatto sì che il suo vice si prendesse momentaneamente la scena e probabilmente lo stesso accadrà contro il Venezia sabato prossimo. Andrà così se, dopo l’espulsione, Thiago Motta sarà squalificato, lasciando la panchina al suo vice. Una coppia che si è formata nel 2018 quando l’ex centrocampista dell’Inter è stato chiamato a guidare l’Under 19 del Psg.

Allora ci fu il primo incontro, poi le strade si sono rincontrate in Italia. Nato nel 1984, laureato in Scienze Motorie, Hugeux non è il classico ex calciatore che diventa poi allenatore. Al calcio si è avvicinato dopo gli studi e, dopo la parentesi al Psg, ha guidato l’Under 19 femminile del Lione. Poi l’arrivo in Italia, allo Spezia con Thiago Motta che lo ha convinto ad accettare il ruolo di vice.

Juventus, chi è Hugeux: il vice che non perde mai

Hugeux ha seguito Motta anche al Bologna, quindi alla Juventus dove questa sera lo ha sostituito in seguito all’espulsione.

Non la prima volta che accade, perché in precedenza già in du occasione Alexandre Hugeux ha dovuto prendere il posto del tecnico. Era successo allo Spezia nel derby contro il Genoa, quando portò a casa un successo fondamentale in chiave salvezza. È successo di nuovo in Bologna-Sassuolo dello scorso anno. Altro successo, questa volta per 4-2, che ha contribuito alla qualificazione in Champions League dei rossoblù.

Anche la prima (a metà) sulla panchina della Juventus è stata un successo: dopo l’espulsione di Thiago Motta e il raddoppio rossoblù con Pobega, è arrivata la rimonta bianconera con Koopmeiners e Mbangula che hanno consentito a Hugeux di conservare la sua imbattibilità. Precedenti positivi quindi in vista di Juventus-Venezia, gara che vedrà il vice di Thiago Motta chiamato a dirigere la squadra, sperando che la statistica positiva sia ancora conservata.