Bufera Milan e Fonseca: “Accusa gravissima che non può passare in silenzio”

I rossoneri vanno ko in casa dell’Atalanta: polemiche nel post partita, nel mirino c’è anche l’allenatore portoghese

Coda polemica dopo Atalanta-Milan, con i nerazzurri di Bergamo che alla fine hanno trovato il gol vittoria grazie al guizzo del solito Lookman.

A far arrabbiare il ‘Diavolo’ e soprattutto Fonseca è il gol convalidato sull’1-0 all’ex De Ketelaere, dopo un contrasto in area con Theo Hernandez. Tutto regolare però per l’arbitro La Penna tra le schermaglie nel finale di partita davanti ai microfoni: “Il primo gol è fallo, l’arbitraggio di stasera (ieri per chi legge, ndr) è una mancanza di rispetto per il Milan“, accusa il tecnico rossonero prima della replica di Gasperini: “Fonseca tenta di parlare di altro e non della partita. Gol splendido e vittoria meritata”.

L’episodio incriminato è stato analizzato anche dall’ex arbitro Calvarese: “L’Atalanta sblocca la gara con il colpo di testa di Charles De Ketelaere, che batte Maignan su sviluppo da piazzato. Per quanto il belga salti in alto, si appoggia subito con due mani su Theo Hernandez e gli impedisce di saltare a sua volta andando a contrasto“.

Milan, polemiche infinite dopo il ko contro l’Atalanta: anche Fonseca nel mirino

Quanto accaduto al ‘Gewiss Stadium’ ha fatto esplodere anche i social e i tifosi si dividono sulla rete realizzata dal fantasista belga, mentre nel mirino della critica finisce anche il tecnico del Milan Fonseca.

#AtalantaMilan I nerazzurri sbloccano la gara con il colpo di testa di Charles #DeKetelaere, che batte Maignan su sviluppo da piazzato. Per quanto il belga salti in alto, si appoggia subito con due mani su #Theo e gli impedisce di saltare a sua volta andando a contrasto pic.twitter.com/VjcYDKTpTt — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) December 6, 2024

Due situazioni perfettamente identiche, uno dei due è stato giudicato fallo. Indovinate quale pic.twitter.com/UwHjJBhAYB — Antonio Campagna (@AntCampagna) December 6, 2024

La chiamata sul gol di #DeKetelaere è regolare. Non c’è un fallo netto, per me manco c’è il fallo ma andiamo oltre, e quindi non si può chiedere On field review. Dai su, se no non è più calcio. — Otis 1907 🏆🇪🇺 (@Otis1907) December 7, 2024

A me hanno sempre insegnato che se appoggi le mani sulle spalle quando salti, è fallo. Forse è cambiato il regolamento e non lo so. Può essere. #AtalantaMilan #CDK #DeKetelaere — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) December 6, 2024

Fonseca allude che La Penna sia al servizio dell’Atalanta (da varista e da arbitro). Un’accusa tanto grave e indimostrabile che non può passare in silenzio. Il Milan meritava di meglio, almeno dopo la partita. Invece è riuscito a fare peggio con le parole che con la tattica — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 6, 2024

A puntare il dito contro le dichiarazioni di Fonseca è Fabio Ravezzani: “Allude che La Penna sia al servizio dell’Atalanta (da varista e da arbitro). Un’accusa tanto grave e indimostrabile che non può passare in silenzio – sottolinea il direttore di ‘Telelombardia’ – Il Milan meritava di meglio, almeno dopo la partita. Invece è riuscito a fare peggio con le parole che con la tattica”.