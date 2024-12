Lookman gela Fonseca, l’Atalanta batte il Milan e aggancia l’Inter in vetta

L’Atalanta si aggiudica il derby lombardo nel secondo anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A: la decide Lookman nel finale

Partita ricca di emozioni al Gewiss Stadium dove l’Atalanta si impone di misura sul Milan grazie al gol nel finale di Lookman dopo le reti di De Ketelaere e Morata nel corso della prima frazione di gioco.

Ritmi subito altissimi al Gewiss Stadium dove il Milan va vicino al gol dopo un solo minuto di gioco con Pulisic che accelera e lascia partire un diagonale ben respinto da Carnesecchi. L’Atalanta risponde due minuti dopo con una bella accelerazione di Ederson che supera tra avversari e appoggia in area piccola dove c’è Pasalic che però spara alto. Ancora Milan pericoloso al sesto minuto di gioco con Rafael Leao a innescare Theo Hernandez il cui tiro viene però murato. Tre minuti dopo il Milan va a segno con Morata che supera Hien e insacca sul secondo palo, ma la rete dello spagnolo viene annullata per posizione di fuorigioco.

A passare in vantaggio l’Atalanta che sblocca il risultato al 12′ con De Ketelaere: il belga trova il gol dell’ex andando a colpire di testa su cross di de Roon, vincendo il duello aereo con Theo Hernandez e insaccando la sfera alle spalle di Maignan, tra le proteste dei giocatori rossoneri per un presunto fallo. Vantaggio orobico che dura appena dieci minuti perché al 22′ il Milan trova il pari: Theo Hernandez fa partire in velocità Rafael Leao che va sul fondo e serva al centro Morata, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo per poi battere Carnesecchi. L’Atalanta ha subito l’occasione di tornare in vantaggio al 24′, ma il tiro di Bellanova dopo una disattenzione di Reijnders viene neutralizzato da Maignan.

Atalanta-Milan, cronaca e tabellino del match

Squadre più attente e ritmi più bassi nella ripresa. Al 51′ ci prova Lookman che si accende sulla sinistra e fa partire un cross per De Ketelaere anticipato provvidenzialmente da Thiaw.

Ancora padroni di casa pericolosi all’ora di gioco con De Ketelaere che si libera di Emerson Royal pria di servire sul secondo palo Bellanova che calcia di destro, senza però trovare la porta. Al 79′ nuova chance per l’Atalanta con Lookman che viene servito e cerca il secondo palo, ma Maignan è attento e salva in calcio d’angolo. Il duello si rinnova all’86’, sempre con lo stesso esito, ma pochi secondi il centravanti nigeriano riporta l’Atalanta in vantaggio sugli sviluppi del calcio d’angolo. E in pieno recupero l’Atalanta va anche vicina al tris con Retegui in ripartenza, ma Maignan in uscita bassa respinge il tiro dell’ex Genoa.

Atalanta-Milan 2-1