Juventus, UFFICIALE: operazione e stagione finita per il difensore

Il club bianconero ha reso noto il lungo stop con una nota apparsa sul proprio sito: comincerà sin da subito l’iter riabilitativo

Dopo lo scialbo pareggio ottenuto al ‘Via del Mare’ contro il Lecce, la Juventus vuole immediatamente risalire la china in campionato. Allo ‘Stadium’ arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano in un match dal sapore particolare per Thiago Motta che ha chiamato a raccolta i suoi calciatori in un momento decisivo della stagione.

Dall’inizio della stagione, però, a tenere banco in casa bianconera è ancora la tematica riguardante gli infortuni. Uno dei settori del campo che più di tutti è stato falcidiato dalla assenze è la difesa, che rimarrà orfana fino al termine della stagione non solo di Bremer ma anche di Cabal. Anche questo la ragione per la quale Cristiano Giuntoli sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare una difesa ‘costretta’ a far leva soprattutto su Gatti e Kalulu come centrali. In realtà un altro stop che non è affatto passato inosservato è quello accorso a Pedro Felipe.

Juventus, comunicato UFFICIALE: operazione riuscita per Pedro Felipe

Nei giorni scorsi, a seguito della distorsione del ginocchio destro riportata nel corso della sfida che ha visto la Juventus Next Gen sfidare la Turris, il giovane difensore bianconero si era sottoposto alla risonanza magnetica di rito che aveva evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la ‘Vecchia Signora’ ha reso noto che l’operazione alla quale si è sottoposto Pedro Felipe è perfettamente riuscita. Ragion per cui nei prossimi giorni, il ragazzo inizierà l’iter riabilitativo che lo porterà a riprendere l’attività agonistica nel corso dei prossimi giorni. Nelle scorse ore, il classe ‘2004 ha esternato tutta la sua gratitudine per il calore e l’affetto ricevuto con un post sui social: “Non ti aspetteresti mai di vivere una cosa del genere, ma ora devi accettarlo e fare tutto il possibile per superarlo e tornare ancora più forte. Grazie a tutti per la vostra energia, affetto e incoraggiamento”.