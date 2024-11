Juventus, è UFFICIALE: salta un altro legamento, stagione finita

Ennesimo infortunio in casa bianconera: stagione finita, il report ufficiale non lascia scampo

Una distorsione al ginocchio riportata nell’ultimo match e un responso medico che non lascia scampo: è l’ennesimo infortunio per il club bianconero.

La Juventus ha infatti comunicato che il giovane difensore brasiliano Pedro Felipe ha rimediato infatti la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Il club bianconero ha confermato il tutto attraverso i propri canali ufficiali. Una maledizione infortuni in casa Juve che continua e che affligge, oltre alla prima squadra, anche la formazione under-23.

Juventus, ko anche Pedro Felipe: responso UFFICIALE

Pedro Felipe, talentuoso difensore centrale brasiliano classe 2004 arrivato dal Palmeiras lo scorso gennaio, ha collezionato fino ad ora dieci presenze nel campionato di Serie C con la Juventus Next Gen. Per lui però la stagione si può già dire conclusa.

Nel corso del match interno contro la Turris, il calciatore ha rimediato una distorsione al ginocchio destro e la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrale si sottoporrà quindi ad intervento chirurgico. Un responso quindi che non lascia scampo e che ha fatto concludere in maniera anticipata la stagione al promettente difensore. Quella contro la Turris potrebbe tra l’altro essere stata la sua ultima gara in bianconero: toccherà alla società decidere di acquistarlo dal Palmeiras a titolo definitivo. Di certo il nuovo tecnico della Juve Next Gen Massimo Brambilla (subentrato a stagione in corso all’esonerato Paolo Montero) non potrà quindi averlo più a disposizione. Il centrale classe 2004 non potrà quindi neppure sperare in una possibile chiamata di Thiago Motta con la prima squadra, in un ruolo tra l’altro in cui poteva fare comodo al tecnico italo-brasiliano, visti gli infortuni di Cabal e Bremer.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“A seguito della distorsione del ginocchio destro riportata nel corso della partita Juventus Next Gen-Turris, Pedro Felipe è stato sottoposto oggi presso il J medical a risonanza magnetica, la quale ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, con indicazione di intervento chirurgico di ricostruzione”.