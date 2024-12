Juve scatenata, quattro colpi per Motta: “Affari alla Conceicao”

Le ultime sul calciomercato del club bianconero, chiamato a muoversi con forza durante il mese di gennaio: ecco le prioritĂ

La Juventus sarà certamente una delle squadre protagoniste del prossimo calciomercato. Giuntoli è pronto ad accontentare Thiago Motta, che ha bisogno di avere una rosa puntellata in tutti i reparti.

L’ex dirigente del Napoli si augura così di avere tra le mani un buon budget: “Tra la cessione programmata di Fagioli e il Mondiale per Club, la Juve spera di puntare su un tesoretto per intervenire sul mercato a gennaio – esordisce il direttore Eleonora Trotta, che a Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, fa il punto della situazione -. I bianconeri sono chiamati ad un mercato da protagonisti perchĂ© nei piani di Giuntoli, oltre ad un central e un terzino, c’è l’arrivo di un centrocampista alla Ferguson, e un attaccante. Il tema centravanti resta molto caldo: sarĂ vice o nuovo Vlahovic? Lo scopriremo”.

Ci si concentra poi sul difensore, che appare essere la prioritĂ del mercato bianconero: “Nella lista c’è Tah, ma dopo l’incontro che c’è stato ieri si sta avvicinando con forza al Barcellona. Con questo, i blaugrana di fatto lo hanno prenotato e chiaramente sia la Juve che l’Inter dovrebbero depennare il suo nome. A questo punto attenzione ad Antonio Silva, che è il nome in prima fila, anche grazie alla regia di Mendes. Il giocatore può arrivare dal Benfica con un prestito oneroso, con promessa di riscatto. Silva può dunque essere un affare alla Conceicao. Gli eventuali soldi della cessione di Fagioli, permetterebbero alla Juve di acquistare altri calciatori con dei prestiti”.

Calciomercato Juventus: “Zirkzee giĂ ridimensionato dal Manchester United”

Il calciomercato di gennaio, contrariamente a quanto poteva succedere in passato, con Massimiliano Allegri, in panchina, verrĂ condotto in sinergia tra Motta e Giuntoli.

“Il rapporto è ottimo, c’è sintonia tra i due – prosegue il Direttore -. C’è in uscita anche Douglas Luiz, ma con il suo ingaggio è difficile da piazzare. Motta vuole un centrocampista alla Ferguson, molto dinamico. Possiamo, inoltre, aggiungere che Skriniar non piace per caratteristiche al mister, che vuole uno alla Bremer. Poi è chiaro che servirĂ abbinare l’opportunitĂ alla necessitĂ , a gennaio non è facile fare mercato. Silva oggi non è un titolarissimo del Benfica, anche per questo la Juve ci sta ragionando. Si è parlato anche di Kiwior…”

Un’ultima battuta su Zirkzee che nonostante gli ultimi gol potrebbe presto lasciare l’Inghilterra: “L’olandese è stato giĂ ridimensionato dal vero grande nome che hanno in testa al Manchester United, ovvero Gyokeres. Con Amorim il primo grande obiettivo per l’estate è lui”. conclude Eleonora Trotta.