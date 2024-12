Inzaghi in ansia per Bastoni: problema muscolare nel finale di Inter-Parma

Il difensore della Nazionale è stato sostituito nell’ultima parte di gara per un fastidio alla coscia: da valutare le sue condizioni in vista del prossimo match di Champions in casa del Bayer Leverkusen

L’Inter regola il Parma con un secco 3-1 e si porta nuovamente a una sola lunghezza dalla capolista Napoli a parità di partite giocate.

Dimarco apre le marcature con un eurogol, prima delle zampate nella ripresa di Barella e Thuram. L’unica nota stonata per Simone Inzaghi è Lautaro Martinez, rimasto ancora a secco e che ha fallito almeno tre ghiotte occasioni per finire sul tabellino dei marcatori. Il tecnico nerazzurro non era particolarmente soddisfatto del primo tempo della sua Inter, mentre i campioni d’Italia nella ripresa sono andati sul velluto. Inzaghi ha consigliato Thuram sul gol del 3-0 e abbracciato il francese durante l’esultanza a bordocampo.

Inter-Parma, infortunio per Bastoni: le sue condizioni in vista della Champions

L’unico allarme per il mister piacentino e l’Inter è scattato sulle condizioni di Alessandro Bastoni, uscito al 74′ per un fastidio muscolare.

Il difensore della nazionale ha accusato un leggero problema al flessore della coscia destra e anche a scopo precauzionale è stato sostituito da Inzaghi. Domani ad Appiano Gentile si valuterà lo stato fisico di Bastoni, ovviamente in previsione del match di Champions League di martedì sera in casa del Bayer Leverkusen. L’allenatore dell’Inter incrocia le dita, anche perché in Germania non ci sarà sicuramente Pavard e anche Acerbi rimane in dubbio.