Dimarco fa esplodere San Siro: ma Inzaghi non è contento della sua Inter

Il canterano nerazzurro sblocca il risultato prima dell’intervallo, anche se il tecnico non è particolarmente soddisfatto della prova dei suoi

Tira un sospiro di sollievo Simone Inzaghi dopo il vantaggio firmato Dimarco, in un match dove l’Inter stava faticando per sbloccare il risultato.

Il Parma inoltre si era fatto insidioso in un paio di occasioni davanti a Sommer, specialmente con la conclusione di Cancellieri. A togliere le castagne dal fuoco ai nerazzurri ci ha pensato il canterano numero 32, autore di una vera e propria prodezza qualche minuto prima dell’intervallo: tocco di fino con il sinistro, prima di anticipare Suzuki in uscita con il piede debole. Secondo centro in campionato e della stagione per il nazionale azzurro, alfiere sempre più indispensabile nelle alchimie di Inzaghi.

Inter-Parma, Inzaghi riprende Bastoni prima dell’eurogol di Dimarco

Applausi a scena aperta e cori dalla curva di San Siro e non solo per Dimarco, festeggiato dai compagni di squadra dopo l’eurogol che ha consentito ai campioni d’Italia di sbloccare il risultato.

🏟️ #InterParma – La curva interista è tutta per #Dimarco dopo la prodezza dell’1-0: cori per il canterano nerazzurro da parte di San Siro 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 6, 2024

Gesto liberatorio in panchina anche per Simone Inzaghi, che ha esultato insieme al suo staff prima di tornare a dare indicazione alla squadra. L’allenatore piacentino prima della rete di Dimarco non era particolarmente soddisfatto della prestazione dei suoi e qualche minuto prima del gol del vantaggio aveva ripreso Bastoni, invitandolo a sviluppare l’azione con maggiore calma e lucidità. Inzaghi per l’occasione ha confermato l’undici titolare sceso in campo nel match poi sospeso nel primo tempo in casa della Fiorentina e nel reparto difensivo oltre a Pavard è stato costretto a rinunciare ancora ad Acerbi.