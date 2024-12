Inter-Parma, subito KO l’osservato speciale dei nerazzurri

Infortunio nei primi minuti dell’anticipo di San Siro: la squadra di Pecchia perde uno dei suoi titolarissimi

L’Inter ospita il Parma nell’anticipo di campionato a San Siro, dopo la partita rinviata domenica scorsa a Firenze per il malore occorso al centrocampista viola Bove.

Simone Inzaghi conferma praticamente lo stesso undici del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, con Bisseck e Dumfries titolari nel settore destro dello scacchiere nerazzurro e Darmian inizialmente in panchina. Coperta corta in difesa per l’allenatore piacentino, considerando la contemporanea assenza di Pavard e Acerbi. Il nazionale francese rientrerà a fine mese, mentre l’esperto difensore ex Lazio non ha ancora smaltito il guaio muscolare rimediato a Verona e spera di recuperare martedì per l’incrocio in Champions League nella tana del Bayer Leverkusen.

Il nuovo infortunio di Acerbi ha fatto scattare un campanello d’allarme in casa Inter, con Inzaghi che sarebbe ben felice di accogliere un nuovo tassello nelle retrovie considerando il calendario fitto di impegni che attende i campioni d’Italia fino al prossimo Mondiale per Club in estate.

Inter-Parma, infortunio per Balogh: l’ungherese e Leoni nel mirino di Marotta

La dirigenza di Viale della Liberazione ha programmato l’investimento nel settore arretrato per giugno, ma non esclude un intervento già nella finestra invernale se dovesse presentarsi davanti una ghiotta occasione.

Diversi i profili monitorati da Marotta e Ausilio, tra cui spicca Bijol in forza all’Udinese. Nella lista dell’Inter ci sono anche Balogh e Leoni, che saranno gli osservati speciali dei dirigenti nerazzurri nella sfida di questo pomeriggio contro il Parma. Il match del 22enne ungherese è durato però appena 12 minuti, visto il problema fisico che lo ha costretto alla sostituzione. Al suo posto in campo proprio il giovanissimo classe 2006, già nei radar della ‘Beneamata’ la scorsa estate quando militava ancora nella Sampdoria. Balogh e Leoni hanno una valutazione intorno ai 10 milioni di euro, rappresentando entrambi un’investimento per il futuro oltre che delle opportunità sul mercato a un prezzo contenuto.