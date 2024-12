Inter, Lautaro Martinez non incide: nuovo ‘messaggio’ ad Inzaghi

Nonostante il sigillo di Dimarco, diversi tifosi nerazzurri hanno esternato qualche commento di disappunto. Il motivo

Dominando un primo tempo quasi mai in discussione, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a sbloccare la gara grazie al sigillo di pregevole fattura di Dimarco. Sempre nel vivo della manovra, l’esterno mancino ha messo a segno una rete di pregevole fattura, portandosi avanti il pallone di tacco e chiudendo sul secondo palo con il piede destro.

Tuttavia, benché abbia creato tante occasioni per sbloccare la contesa, l’Inter si è portata in vantaggio solo al tramonto del primo temp. Merito delle parate di Suzuki, ma anche di qualche chance di troppo gettata alle ortiche. Tra i calciatori meno in palla impossibile non menzionare Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter non è riuscito a capitalizzare almeno due nitide occasioni. Errori che – come spesso accade in questo genere di situazioni – non sono affatto passati inosservati, ‘scuotendo’ i tifosi dell’Inter:

Selling lautaro for 50-60 million and get jonathan david on board — Thecalcioboy (@thecalcioboyz) December 6, 2024

Nelle grandi valutazioni della rosa dell’Inter si continua a considerare lautaro quello dei 3-4 mesi imbeccati a stagione — F. (@LUSOPPIANO) December 6, 2024

chissà quando mettiamo un po’ a sedere lautaro — interessi sostenibili ⭐️⭐️ (@AleInter910) December 6, 2024

Ma che fa Lautaro?!?! — Matteo🇮🇹 (@matteoG1990) December 6, 2024

Lautaro BASTA BASTA — ILSUNINGIANO (@IlSuningiano) December 6, 2024

Lautaro vattene — zhang torna (@JVCKSMOL) December 6, 2024

Lautaro non stoppa un pallone — TheCockSucker (@SOPAZZOEMALATO) December 6, 2024

Lautaro si deve fare un mesetto in panchina — Cotoletta di pollo🤍 (@CotoletteP) December 6, 2024

Staremo a vedere se il capitano dell’Inter riuscirà a prendersi la squadra sulle spalle in un momento molto delicato della stagione nel quale la compagine di Inzaghi vuole rispondere colpo su colpo al Napoli, lanciando un messaggio importante a tutto il campionato.