Dalla penalizzazione al blocco del mercato: il Psg aspetta l’ultima sentenza

Non sono pochi i fattori che possono far svoltare le stagioni in positivo o in negativo. Il verdetto del campo – come testimoniato dalle ultime convulse stagioni – non sempre è inappellabile. In un mosaico ancora tutto da decifrare che allo stato attuale della situazione si presenta piuttosto magmatico, ad esempio, non sono affatto passate inosservate le vicende che sarà chiamato ad affrontare il Psg.

A tal proposito, ricordiamo come il club francese sia stato chiamato in causa in ben due circostanze a riconoscere i 55 milioni di euro che ancora spettano a Kylian Mbappé. Multa non ancora pagata dal club francese che, di fatto, potrebbe creare le premesse per un effetto domino dirompente. Come evidenziato da As, infatti, per il prossimo 11 dicembre è atteso un incontro tra i legali del club e quelli di Mbappé. Benché ancora tutto da verificare, la Ligue de Football Professionnell potrebbe infliggere una vera e propria stangata ai parigini.

Rischio stangata per il Psg: caso Mbappé, le ultime

Stando alla fonte sopra citata, sono diverse le opzioni sul tavolo per la LFP. Il Psg, infatti, potrebbe essere punito o con una penalizzazione in classifica oppure con il blocco del mercato; da non escludere anche un approccio più soft, come quella di una multa sostanziosa.

Il verdetto della commissione disciplinare, dunque, sarà assolutamente dirimente in un senso o nell’altro. In programma il prossimo 11 dicembre, il tanto atteso incontro tra i legali non dovrebbe comunque portare ad un’intesa tra le parti. La frattura appare ormai insanabile e la mossa dei Mbappé, che ha deciso di rivolgersi alla LFP, ne è una testimonianza tangibile. In attesa di prendere per mano il Real Madrid in un inizio di stagione assolutamente problematico, l’attaccante francese può battere un colpo fuori dal rettangolo verde. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità concrete sul tema.