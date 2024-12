La rivelazione pesantissima su Conte durante Lazio-Napoli: “È diabolico”

La squadra di Baroni stacca il pass per i quarti di Coppa Italia. Grande protagonista Noslin, autore di una tripletta. E il tecnico azzurro finisce nel mirino

Antonio Conte in tendenza su X, nel corso della sfida tra Lazio e Napoli valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico salentino nel mirino di numerosi tifosi partenopei per le scelte di formazione (dal 1′ tutte le riserve) e i cambi (Lukaku entrato solo a quindici dalla fine e sul punteggio di 3-1) che, a loro giudizio, ha penalizzato la squadra nel match dell’Olimpico.

Conte “incapace di gestire più di un impegno a settimana”, oppure deciso “a uscire dalla Coppa Italia” per restare concentrato su una sola competizione, cioè il campionato e cioè la rincorsa allo Scudetto. Diverse le ‘accuse’ mosse nei confronti dell’allenatore degli azzurri, sconfitti per 3-1 ed eliminati dal torneo già agli ottavi. Ecco alcuni dei tweet raccolti da Calciomercato.it:

Una partita vergognosa, una filosofia di gioco perdente e che finora ha portato molti ma molti più frutti di quelli che ci meritavamo.

Con una rosa così, giocare con catenaccio e contropiede, è qualcosa di veramente scandaloso.#Conte#LazioNapoli — MaRiOh🤌 (@Dekmar83) December 5, 2024

Questo Napoli non è all’altezza.

Conte ha la colpa di averli schierati tutti insieme. Ma il Napoli non ha una difesa e un Centrocampo all’altezza con i vari Folorunsho, Rafa Marin, Zerbin, Juan Jesus e Ngonge e Raspadori sono totalmente refrattari al giocondi Conte. — Vittorio La Sala | MemeNapoli (@Vitto2012) December 5, 2024

ti prego conte cambia juan jesus e non me lo fare più vedere nella formazione del mio napoli — lu_ napoli era🍉 (@lully_6) December 5, 2024

Vabbè comunque conte ve lo aveva detto che voleva uscire dalla coppa eh #lazioNapoli #CoppaItaliaFrecciarossa Domenica in campionato li schiattiamo — Salvatore (@ONaddes) December 5, 2024

Pur di portare a termine la missione scudetto #Conte ha deciso di sacrificare ogni altro obiettivo stagionale, peraltro l’unico supplementare. Diabolico #LazioNapoli #CoppaItaliaFrecciarossa — Valerio Iafrate (@ValerioIafrate) December 5, 2024

È presto per dire conte out ?? — Albertomz97 (@albertomz97) December 5, 2024

Questo è quello che succede col metodo Conte. Le riserve se non giocano mai non rispondono presente quando ne hai bisogno. Ecco perché è allergico al doppio impegno. Sa gestire solo 13 uomini. — ÜBER-INTER (@p_in_algeri) December 5, 2024

Vedremo quali saranno le dichiarazioni nel post gara di Conte, bocciato nelle nostre pagelle. Da non escludere un nuovo ‘sfogo’, magari per sottolineare di nuovo le lacune della rosa, soprattutto nel reparto arretrato.