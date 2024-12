DIRETTA Coppa Italia, Lazio-Napoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Ultimo giorno dedicato agli ottavi di finale della Coppa Italia con l’interessante sfida tra la Lazio e il Napoli

Dopo le tre gare giocate nei due giorni scorsi, si chiude questa prima fase degli ottavi di finale della Coppa Italia con l’atteso match tra la Lazio e il Napoli, partita che si disputerà nuovamente tra tre giorni per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, questa volta in Campania.

I padroni di casa, guidati in panchina da Marco Baroni, vivono un piccolo momento di flessione, dopo una partenza lanciatissima sia nel campionato nostrano che in Europa League. Nelle ultime due partite disputate, infatti, hanno raccolto un pareggio casalingno, nell’impegno europeo contro il Ludogorets, e una sconfitta, sul campo del Parma di Fabio Pecchia, nonostante una buona prestazione e diverse polemiche arbitrali. La distanza nella classifica di Serie A tra le due squadre è di soli quattro punti, segno che sarà una sfida equilibrata e, si spera, divertente. Di contro, gli azzurri dell’allenatore Antonio Conte arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta sul campo del Torino di Paolo Vanoli col minimo scarto, decisiva la rete del sempre più incisivo Scott McTominay. La capolista è a quota 32 lunghezze, tallonata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini a meno uno, mentre le altre sono quattro punti di distanza, Lazio compresa come detto, ma Fiorentina e Inter devono recuperare la partita interrotta domenica scorsa per il malore occorso ad Edoardo Bove. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-NAPOLI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone. All. Conte

ARBITRO: Luca Pairetto (Sezione Nichelino)