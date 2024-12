Conte guarda oltre Lukaku: suona l’allarme per Juventus e Milan

Romelu Lukaku riferimento fondamentale per il tecnico azzurro, ma per il futuro il Napoli si cautela con un nuovo attaccante: bianconeri e rossoneri sono avvisati

Si può discutere sull’estetica di sicuro, molto meno invece sull’efficacia. Il Napoli di Antonio Conte, risultati alla mano, sta disputando un ottimo campionato, con il primato in classifica a testimoniare l’impatto avuto dal tecnico pugliese sugli azzurri, che venivano da una stagione scorsa assai disastrata. L’aver accontentato, da parte della società, le richieste dell’ex Ct della Nazionale, sta pagando, eccome. Anche per quanto riguarda Lukaku.

Il belga non è stato magari dirompente, ma sta comunque avendo un ruolo chiave nel percorso degli azzurri. 5 gol e 4 assist in 12 presenze non sono un ruolino da disprezzare, nonostante alcune difficoltà. E’ pur vero, che era difficile aspettarsi di ritrovare il Lukaku che ai tempi dell’Inter era capace di fare da vero e proprio trascinatore. La sua presenza è in ogni caso fondamentale per cercare di aprire varchi agli altri tra centrocampo e attacco.

Su di lui, il Napoli continuerà a fare perno, letteralmente, per coltivare le proprie ambizioni. Innanzitutto di ritorno in Champions League. Se più avanti la classifica dovesse rimanere questa, chissà, forse anche per qualcos’altro. Ma si fa largo la sensazione che per il prossimo anno, con il ritorno eventuale nell’Europa che conta, ai partenopei possa servire un attaccante più giovane e con più gol nei piedi.

Napoli, il dopo Lukaku lo paga la clausola di Osimhen: mirino su Santiago Gimenez e Sesko

Il Napoli del resto ha un jolly da giocarsi mica male. La prossima estate i partenopei dovrebbero riuscire a incassare la clausola rescissoria di Osimhen, fissata a 75 milioni. Cifra più bassa rispetto ai 130 milioni sognati lo scorso anno, ma comunque sufficiente ad assicurarsi un attaccante di primissimo livello.

Con una tale cifra nel taschino, si può andare all’assalto di bomber di alto profilo, sfidando apertamente anche le altre big nostrane. Il Milan mette sempre nel mirino Santiago Gimenez, ma il Napoli potrebbe tranquillamente rilanciare di fronte a una eventuale proposta rossonera al Feyenoord da circa 40 milioni. E non spaventerebbe nemmeno la clausola di Sesko da 60-65 milioni di euro. Anche lo sloveno piace molto al Diavolo, per non parlare della Juventus. Ma l’irruzione in scena dei partenopei può cambiare tutto.