Nasce la As1, agenzia con oltre 300 atleti: ci sono anche Bruno Fernandes e Luis Diaz – Calciomercato.it

La Bruin Capital ha annunciato il lancio d una società di rappresentazione di calciatori. Ignacio Aguillo nominato Amministratore Delegato

Una nuova società di rappresentazione di atleti si affaccia nel panorama calcistico. La Bruin Capital, infatti, ha annunciato il lancio d As1 (As One), che nasce dall’acquisizione di ben tre agenzie la Nomi Sports, la Position Number e la Promoesport.

Ben presto saranno, però, ben quattro, con la Football Division Worldwide. Una volta conclusa l’operazione, la nuova As1 sarà così una delle prime dieci società di rappresentanza calcistica. I fondatori delle quattro agenzie sopracitate, Raul DaCosta (Nomi Sports), Miguel Pinho (Position Number), Rodri Baster (Promoesport) e Manuel Sierra (Football Division Worldwide), continueranno a guidare le rispettive attività, lavorando direttamente con Ignacio Aguillo, che è stato nominato Amministratore Delegato di As1.

Il nuovo AD collaborerà direttamente al fianco del fondatore e CEO di Bruin, George Pyne, che è presidente della nuova agenzia. Aguillo vanta un’importante esperienza nel mondo dello sport professionistico, attraverso i suoi ruoli presso l’Atletico Madrid, il Lens, il Parma Calcio, ma il World Padel Tour.

AS1, più di trecento atleti e allenatori rappresentati: tra questi Hincapié e Amorim

AS1 rappresenterà ben oltre trecento atleti e allenatori, provenienti da un totale di 35 paesi. Tra i più importanti ci sono certamente il calciatore Bruno Fernandes e il tecnico Ruben Amorim, oggi entrambi al Manchester United.

Ma nell’agenzia compaiono anche il talento del Liverpool, Luis Diaz e il calciatore del Chelsea, Moises Caicedo. La lista è davvero lunga e comprende anche Goncalo Inacio dello Sporting, Piero Hincapié del Bayer Leverkusen e Nuno Mendes del Psg. In Italia ecco il centrale del Torino, Saul Coco e tanti altri ancora. “Abbiamo ascoltato attentamente i nostri clienti atleti e partner per costruire un’azienda altamente differenziata che risponda alle esigenze di un moderno giocatore di football d’élite. Il nostro impegno nel coltivare relazioni a lungo termine e fornire consulenza strategica su diverse sfaccettature della catena del valore ci distingue. I miei partner e io non vediamo l’ora di mostrare ai nostri clienti le grandi cose che faremo insieme”, ha affermato Aguillo in una nota dell’agenzia