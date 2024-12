Dallo striscione alle scuse di Ekong: Fiorentina-Empoli nel segno di Bove

Il centrocampista della viola è uscito dalla terapia intensiva: tifosi e calciatori hanno lanciato messaggi di sostegno

Un grande quattro è la coreografia scelta dalla Curva Fiesole per far sentire ancora una volta il proprio sostegno ad Edoardo Bove.

Come spiegato dal direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, il centrocampista ha lasciato la terapia intensiva ed è ora ricoverato nel reparto Utic. Intanto allo stadio ci sono stati diversi messaggi di solidarietà per lui, nonostante la richiesta del calciatore di evitare eccessivo clamore.

Aveva chiesto di non fare maglie speciali, ma i compagni hanno voluto scherzarci su dedicandogli uno striscione prima del fischio d’inizio: “Non volevi la maglia, eccoti lo striscione!! Edo, ti aspettiamo” il messaggio mostrato da tutta la squadra viola. Un gesto di grande affetto, come quello fatto poco dopo da Ekong, autore del gol del vantaggio dell’Empoli al quarto minuto di gioco.

Fiorentina-Empoli, l’esultanza per Bove di Ekong

Approfittando di un errore della retroguardia della Fiorentina, Ekong ha potuto battere a rete indisturbato e superare Terracciano, realizzando lo 0-1.

Gol festeggiato con un gesto di felicità, prima però delle scuse ai tifosi della Fiorentina mostrando più volte il numero 4 con le mani. Insomma, una dedica al centrocampista colto da malore domenica sera nel corso della partita contro l’Inter, una vicenda che ha tenuto l’intero mondo del calcio con il fiato sospeso.

Bove è ancora ricoverato in ospedale dove proseguono gli accertamenti per capire le cause di quanto accaduto in campo ed è stato lui stesso a spingere i compagni a scendere in campo questa sera. “Questa partita per noi è molto importante ed abbiamo una spinta in più – le parole del dg Ferrari a Mediaset in riferimento proprio a Bove – la vogliamo portare a casa”.

Sul calciatore, come detto, il dirigente della viola ha fatto il punto sulle sue condizioni: “Bisogna avere un po’ di pazienza e rispetto per lui. Il ragazzo sta bene, la situazione è sotto controllo ed ha già cambiato reparto: è in Utic, un reparto che è sotto la terapia intensiva”.