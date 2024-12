Abraham vuole tenersi il Milan: “Nessuno ha visto il vero me”

Le dichiarazioni dell’attaccante al termine del match valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo

Vittoria netta per il Milan di Paulo Fonseca, che batte 6 a 1 il Sassuolo di Fabio Grosso, negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita dominata dall’inizio alla fine per il Diavolo.

Il tecnico portoghese può dunque esultare così come i suoi giocatori. Lo fa chiaramente anche Tammy Abraham, che ha dato ulteriori risposte importanti. Stasera l’inglese aveva le luci dei riflettori puntati addosso e ha risposto ancora una volta presente: ha fornito così un’ottima prestazione, mostrandosi in crescita fisicamente e trovando un assist per Chukwueze e l’ultimo gol del Diavolo: “Sono molto contento per la vittoria e per aver aiutato la squadra – afferma il centravanti in conferenza stampa -. Bisogna continuare così”. E’ dunque più che soddisfatto Tammy Abraham che ora dovrà già pensare alla partita contro l’Atalanta: “Dobbiamo riposare per poi essere pronti per venerdì”. A Bergamo, l’inglese difficilmente partirà dal primo minuto, con Paulo Fonseca che è pronto a rilanciare Alvaro Morata, ma Abraham ha dimostrato di star bene e di avere un’ottima intesa con Rafa Leao: “Mi trovo bene con lui, abbiamo una connessione e la alleniamo ogni giorno. Abbiamo una bella chimica tra di noi”.

Milan-Sassuolo, Abraham manda un messaggio a Bove: “Pregherò per lui”

In conferenza stampa, poi, arriva anche un messaggio per Bove, suo ex compagno alla Roma: “Abbiamo visto tutti della brutta notizia ma sta bene grazie a Dio – prosegue Abraham – Mi metterò in contatto con lui non appena possibile e spero di rivederlo in campo presto. Pregherò per lui”.

Infine un pensiero al futuro, tutto davvero da scrivere per Abraham, di proprietà ancora dei giallorossi: “Voglio sempre segnare, ho fatto tanti gol e voglio segnarne tanti altri con questa fantastica squadra per continuare ad aiutarle. Non credo che nessuno abbia visto il vero me, devo ancora mostrarmi al mondo”.