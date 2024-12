Jorge Garcia su Nico Paz: “Juventus o Inter? Ecco a chi serve di più” | ESCLUSIVO

Nico Paz protagonista di un ottimo avvio di stagione e nel mirino dei grandi club italiani: l’indizio che potrebbe spingerlo di più verso i bianconeri

Ospite di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube il giornalista di ‘As’ Jorge Garcia, con il quale abbiamo parlato molto di Nico Paz, giocatore del Como che sta conquistando tutti con le sue qualità.

Sullo spagnolo naturalizzato argentino, per il quale il Real Madrid ha mantenuto diritto di recompra, c’è stato dibattito. A precisa domanda su quale potrebbe essere il percorso di Nico Paz, Garcia ha argomentato in questo modo: “E’ un giocatore che si è capito che ha bisogno di giocare molto, per sviluppare le sue qualità. Con Fabregas al Como lo sta facendo benissimo. Ci si chiede se possa avere spazio nel Real Madrid, ma è difficile, c’è abbondanza nel suo ruolo. Ci sono Brahim Diaz che conoscete bene, c’è Arda Guler. Il Real ha mantenuto il controllo del giocatore, ma è difficile pensare che possa trovare spazio il prossimo anno a Madrid. Io credo che lui voglia continuare a giocare, magari in un top club in Italia. Il Como ha comunque una grandissima ambizione”.

Nico Paz, niente Inter: “Ha già giocatori di quel tipo, che mancano alla Juventus”

Le riflessioni, inevitabilmente, si spostano sul tipo di squadra che potrebbe avere più bisogno di lui ed esaltare le sue caratteristiche. Sul tema, Jorge Garcia ha espresso un verdetto piuttosto netto.

“Se parliamo di caratteristiche del giocatore e delle rose delle squadre top in Serie A, sarebbe l’ideale per la Juventus – ha dichiarato – I bianconeri hanno bisogno di quella qualità per giocare tra le linee. Contro il Lecce mancavano loro quelle caratteristiche. C’è Conceicao, c’è Yildiz, ma è una squadra un po’ ‘ferma’, con poco collegamento tra centrocampo e attacco. L’Inter invece ha già giocatori di quel tipo, ha una rosa molto più completa”.

Sui nerazzurri, Garcia ha aggiunto: “E’ una squadra che può sicuramente puntare a vincere la Champions League, eppure Simone Inzaghi non viene valutato come un allenatore d’élite. E’ una squadra competitiva, fa turnover senza nessun problema. Penso che in questa strana Champions di quest’anno, esperienza e qualità della rosa e uno come Inzaghi in panchina possono essere un plus per vincere”.

Abbiamo chiesto poi al cronista di ‘As’ se giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram siano obiettivi di mercato delle squadre spagnole. “Thuram era nel mirino dell’Atletico Madrid, Simeone lo voleva, ma lui ha scelto l’Inter – ha spiegato Garcia – Su Lautaro cosa possiamo dire? E’ la bandiera dell’Inter, è troppo difficile acquistarlo per chiunque in Europa, non solo in Spagna”.

L’ultima domanda ha riguardato un altro allenatore italiano che meriterebbe secondo lui la ribalta di grandi palcoscenici e anche qui la risposta di Garcia è stata circostanziata. “Gasperini, sicuramente – ha affermato – Con ciò che ha fatto con l’Atalanta, ha cambiato il calcio italiano. Mi piacerebbe molto vederlo in una squadra top. In Spagna? E’ difficile immaginarlo in un posto come il Real Madrid, visto che Gasperini lavora molto con il gruppo. So che il suo posto è a Bergamo. E’ una squadra d’autore, come diciamo noi”. Su Allegri, una ulteriore considerazione: “Per il modo in cui ha concluso la sua avventura alla Juventus, è un po’ uscito dai radar. Non è stato un bel finale né per lui né per la società. Credo che il suo prossimo passo sia la Nazionale, ma Spalletti sta facendo bene, dovrà aspettare un po’”.