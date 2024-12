Fonseca si gode il successo: “La squadra mi ha fatto capire una cosa”

L’allenatore portoghese parla dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo in coppa Italia: le sue dichiarazioni

“Seria”: così Paulo Fonseca ha definito la partita che ha fatto il Milan contro il Sassuolo. Un 6-1 che testimonia come il risultato non sia mai stato in discussione, con la partita già archiviata dopo poco più di venti minuti di gioco.

Vita facile per i rossoneri con il tecnico portoghese che però sottolinea un aspetto non secondario: la squadra non ha sbagliato l’atteggiamento come invece capitato altre volte in passato: “Abbiamo fatto una partita molto seria, i giocatori hanno fatto una prestazione seria e sono soddisfatto”.

Ora Fonseca può dire di avere due squadre ha disposizione e di poter far ruotare i calciatori: “Ho detto sempre che ho fiducia in tutti i giocatori e per questo giocano tutti. Oggi sono molto soddisfatto perché i giocatori che hanno giocato meno hanno fatto una partita magnifica e mi hanno fatto capire che sono pronti a giocare”.

Milan-Sassuolo, Fonseca giudica Leao: “Molto soddisfatto”

C’è ora attesa per capire chi sarà l’avversaria del Milan ai quarti di coppa Italia con la possibilità di un incrocio con la Roma che dovrà prima battere la Sampdoria: “Non ho pensato a questo. Ora inizio a pensare alla partita con l’Atalanta“.

Altro aspetto messo in evidenza è il pressing alto che ha consentito di recuperare palla sulla trequarti avversaria: “Ho detto ai giocatori che la cosa più importante in queste partite è entrare con intensità, recuperare il pallone alto e loro lo hanno fatto. Sono molto soddisfatto per questo perché in passato è stato un problema l’atteggiamento contro le squadre non grandi. Stasera posso essere molto soddisfatto”.

Non poteva esserlo in altre occasioni, quando la squadra ha sbagliato approccio. Per questo si prende la responsabilità: “Sì, sono sempre responsabile per quel che succede in questa squadra. Non scappo a questa responsabilità”. Infine, non si sbilancia sul voto per la partita di Leao: “Difficile quando tutti hanno fatto una buona partita. Sono soddisfatto di Rafa, ma anche degli altri giocatori”.