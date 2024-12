Fonseca cambia Sportiello in Milan-Sassuolo, ecco il motivo

La partita del portiere italiano è durata quarantacinque minuti. La sostituzione è arrivata al termine del primo tempo del match di Coppa Italia

Sono ben quattro i cambi operati da Paulo Fonseca al termine del primo tempo di Milan-Sassuolo. A sorprendere è la chiaramente la sostituzione di Marco Sportiello.

L’estremo difensore alla prima presenza stagionale, dopo il lungo stop per il guaio alla mano, ha giocato così solamente 45 minuti minuti. I tifosi hanno temuto un nuovo infortunio fisico, ma stando a quanto appresso, per l’ex Atalanta non si tratta di niente di rilevante.

Si attendono, dunque, aggiornamenti in merito alle condizioni di Marco Sportiello, ma in casa rossonera si respira serenità. Venerdì, contro l’Atalanta, a Bergamo, ovviamente tornerà tra i pali Mike Maignan, che ha saltato la partita di stasera, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, per un’operazione dentale. Tutto programmato per l’estremo difensore rossonero che in stagione ha sempre giocato titolare, a parte oggi.

Milan-Sassuolo, cinque cambi e niente Camarda

Come detto, sono stati quattro i cambi al termine del primo tempo per Paulo Fonseca, che un po’ a sorpresa ha lasciato in campo Tijjani Reijnders, nonostante il quattro a zero.

E’ finito dopo 45 minuti, invece, il match di Rafa Leao e Youssouf Fofana, che insieme a Ruben Loftus-Cheek, hanno lasciato spazio a Yunus Musah, Christian Pulisic e Noah Okafor. Al 65esimo, poi, è finalmente terminata la gara del centrocampista olandese, protagonista anche stasera con un super gol. Al posto del numero 14 è così entrato Davide Bartesaghi, con lo spostamento di Filippo Terracciano in mediana. Niente da fare, dunque, per Francesco Camarda. Tutto il pubblico aspettava il giovane attaccante. Stasera, d’altronde, poteva essere l’occasione giusta per trovare la sua prima rete tra i grandi in rossonero, ma le scelte di Fonseca sono state altre. Al classe 2008 non mancheranno di certo le occasioni: il tempo è certamente dalla sua parte.