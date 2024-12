Scaricato dalla Juve, lo prende l’Inter: scelta già fatta

I bianconeri hanno deciso di privarsene e ai nerazzurri potrebbe fare comodo: la scelta per il calciatore è già stata fatta

Dalla Juventus all’Inter o viceversa, non sarebbe certo una sorpresa. Nel corso degli anni di calciatori che hanno fatto il salto della barricata tra le due rivali non ne sono mancati e il futuro potrebbe regalare ulteriori esempi.

Se non c’è spazio in una delle formazioni, può essercene nell’altra ed allora mai dire mai. Così può capitare che chi è stato scaricato dalla Juve, potrebbe diventare buono per l’Inter ed è proprio quello che – almeno stando ai nostri utenti – potrebbe succedere a Moise Kean. In estate la Juventus lo ha ‘scaricato’, accettando l’offerta della Fiorentina.

In maglia viola l’attaccante si è rilanciato alla grande: i gol in stagione sono 12 in 15 partite disputate, un rendimento che lo ha reso un punto fermo dell’Italia di Spalletti, ma anche un profilo appetibile sul mercato. Lui, come altri talenti della Fiorentina, e nel nostro sondaggio su X abbiamo chiesto quale calciatore della viola potrebbe far comodo alla compagine di Inzaghi.

Calciomercato Inter, colpo viola con Kean

Un po’ a sorpresa, considerando il pacchetto avanzato che ha l’Inter con Lautaro, Thuram e Taremi, senza considerare Arnautovic e Correa, proprio Kean è stato il più votato.

Per l’ex Juventus hanno votato il 34,8% di chi ha partecipato al sondaggio, risultando il calciatore con più preferenze. Subito dietro un giovane che sta acquistando sempre più sicurezza come Comuzzo: per lui i voti sono stati 30,4%. Meno preferenze per un talento come Gudmundsson, che avrebbe caratteristiche che in parte mancano alla rosa di Inzaghi: per l’islandese i voti sono stati il 21,7%. Ancora meno i voti raccolti da Colpani, che pure in passato è stato accostato all’Inter quando era al Monza: in questo caso il centrocampista ha avuto il 13% di preferenze.

Insomma, per i nostri utenti sarebbe Kean il nome giusto per il colpo viola dell’Inter. E chissà che l’idea, non certo a gennaio, possa diventare un assist per Marotta e Ausilio considerato che in estate i nerazzurri avranno bisogno di un quarto attaccante per poter rimpiazzare le possibili partenze di Arnautovic e Correa.