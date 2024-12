Roma-Atalanta, Gritti (vice Gasperini) spegne il caso: “Vi spiego perché Zaniolo ha esultato così”

La Dea centra tre punti fondamentali per la corsa alla Champions, o allo scudetto secondo i punti di vista: le parole dell’allenatore in seconda

L’Atalanta prosegue la sua corsa inarrestabile e in casa della Roma centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato, con una classifica incredibile che ora dice secondo posto solo alle spalle del Napoli capolista.

Nel postpartita dell’Olimpico, le parole in conferenza stampa di Tullio Gritti, vice di Gasperini che oggi era squalificato:

I tifosi cantavano vinceremo il tricolore. “Giusto che cantino se lo sentono, non vedo perché dovremmo bloccargli questa gioia. Noi siamo contenti della vittoria, della posizione in classifica meritatissima, ma è la 14esima giornata. Noi lì stiamo bene, tra due terzi di campionato vedremo dove saremo. E l’Atalanta non si tira mai indietro, ogni volta che si è trovata a lottare per traguardi importanti”.

Vincete anche partite ‘normali’. “La parola è ‘consapevolezza’. Nelle varie fasi della partita sa sempre come comportarsi. Questa sera c’è stata una dimostrazione che cambiando, non è cambiato il risultato. Partita difficile che abbiamo portato a casa. Loro hanno fatto pochino, noi qualcosa di meglio”.

Consapevolezza arrivata anche dal percorso europeo? “In tutti gli anni abbiamo fatto più punti in trasferta, certe cose dell’Europa te le porti anche in Italia, l’intensità e la corsa in Champions qui non ci sono”.

Come ha visto Zaniolo in settimana? Vi aspettavate che potesse esultare così, vista anche la ‘maretta’ nel finale? “Ha fatto una settinana nomale, con i carichi di chi aveva giocato meno. Lui non ha giocato in champions, era tranquillo, è stato con i compagni. È esploso perché ha fatto il gol, sarebbe esploso allo stesso modo anche se avesse segnato da un’altra parte. Sta recuperando. Per un attaccante il gol è un plus, poi l’ha fatto all’Olimpico ma comunque è andato sotto la curva nostra ad esultare. Sono battibecchi che lasciano il tempo che trovano. L’importante abbia fatto il gol e che abbiamo vinto”.

Poi parola a Ederson: “Anche noi non facciamo buone partite. Ma dobbiamo avere in testa che siamo una squadra tosta, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Non è mai facile venire qui a Roma e vincere. Oggi abbiamo fatto una bella partita. Non benissimo nel primo tempo, ma in generale sì. Battere i giallorossi e continuare con questo percorso”.

Ora siete secondi: continuerete a lottare per lo scudetto? “Siamo lì. Abbiamo parlato di sfruttare il momento, vogliamo arrivare il più in alto possibile. Guardiamo in alto sempre. Ci sono Napoli, Inter, Fiorentina, è presto per parlare di scudetto.”.