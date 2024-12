Ou Maignan ed Hernandez, Fonseca annuncia il turnover per Milan-Sassuolo | CM.IT

I due calciatori francesi non ci saranno per la partita di domani, valevole gli Ottavi di finale di Coppa Italia: ecco il problema

Niente Milan-Sassuolo per Mike Maignan e Theo Hernandez. I due giocatori salteranno la sfida di domani di Coppa Italia.

Il portiere, come appreso da Calciomercato.it, si è sottoposto ad un intervento chirurgico ai denti; il terzino, invece, sarà out per via dia una contusione subita nella sfida contro l‘Empoli. Entrambi dunque godranno di un turno di riposo e saranno pronti per giocare contro l’Atalanta venerdì sera.

Milan-Sassuolo, Fonseca annuncia il turnover

Paulo Fonseca inevitabilmente dovrà affidarsi al turnover per sfidare il Sassuolo. La squadra rossonera avrà davvero poco tempo per recuperare le forze in vista della delicata sfida di venerdì sera contro l’Atalanta.

Il tecnico ex Lille, intervenuto ai canali del club prima alla vigilia del match, così non si nasconde: “Bisogna fare turnover – afferma chiaramente Paulo Fonseca -, visto che abbiamo giocato due giorni fa. Serve gestire bene la squadra per non avere problemi fisici. Io ho fiducia in tutti i giocatori e cambieremo. Noi vogliamo vincere la partita con una squadra forte”. Il mister, poi, conferma che Theo Hernandez e Mike Maignan non ci saranno, ma il resto del gruppo, a parte Florenzi e Bennacer, potrà prendere parte al match di San Siro.

Potrebbero farlo anche Malick Thiaw ed Emerson Royal, che stanno attraversando un ottimo momento, e hanno così ricevuto gli elogi di Fonseca: “Thiaw sta attraversando un grande momento, non solo difensivamente ma anche nella fase di costruzione. Emerson Royal è in crescita, ma bisogna capire bene la sua situazione: è arrivato dopo e la Serie A è diversa dalla Premier League. Ci vuole un tempo di adattamento, ma nelle ultime partite ha mostrato di essere in crescita e i tifosi lo hanno capito. Il loro sostegno è davvero importante per tutti”. Quello di domani sarà dunque un Milan diverso, ma Fonseca è intenzionato a schierare una formazione competitiva, con un’occhio di riguardo a venerdì sera, quando si sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.