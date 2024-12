Doppio ribaltone Juve: 50 milioni e scambio per Kvaratskhelia

Assalto al georgiano, l’indiscrezione che fa tremare il Napoli. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di mercato

Tiene sempre banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano sta trattando con il club azzurro, ma il rinnovo continua a non arrivare. I top club sono così in agguato in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Anche Antonio Conte è intervenuto a riguardo: “Su questo famoso rinnovo è da un bel po’ che se ne parla. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Per entrare nei dettagli c’è il club, il direttore sportivo, parlano loro. Quello che posso dire, che chiedo, a Khvicha è che continui a fare quello che sta facendo. Lui è un professionista serio, esemplare”.

Il messaggio del tecnico è, come al solito, piuttosto chiaro: “Deve essere concentrato su questa stagione. Mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate, che si possa trovare un accordo. Però so anche che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un accordo che soddisfi entrambi le parti”. Conte punta su Kvara, la palla passa ora a tutte le parti in causa per il rinnovo. Nel frattempo, però, un top club europeo sarebbe piombato nuovamente sul calciatore.

Calciomercato Napoli, scambio più Ferran Torres: l’offerta del Barcellona per Kvara

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il Barcellona avrebbe messo il nome di Kvara in cima alla lista per il 2025: il club blaugrana sarebbe pronto a presentare un’offerta di ben 50 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres.

L’esterno è finito ai margini con Flick dopo l’esplosione di Raphinha in questo avvio di stagione. Osservata interessata anche la Juventus: il club bianconero, infatti, è accostato a Ferran Torres ma anche a Kvara in caso di mancato rinnovo col Napoli. Stando al portale spagnolo, Laporta vuole regalarsi Kvara per il 2025. Staremo a vedere.