DIRETTA Serie A, Roma-Atalanta | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

La Roma ospita l’Atalanta nella Capitale nel monday night che chiude la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni reduci dagli impegni internazionali che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Reduci dal buon pareggio in trasferta in Europa League contro il Tottenham, i giallorossi di Claudio Ranieri vogliono dare una svolta ad una stagione fin qui deludenti e interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive iniziata contro il Verona e proseguita contro Bologna e Napoli. Privi dello squalificato Pisilli, l’obiettivo resta quello di conquistare i tre punti per provare a risalire un po’ una classifica molto deficitaria. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che invece vengono dalla vittoria tennistica 6-1 contro lo Young Boys in Champions, puntano invece ad allungare la serie di otto successi di fila iniziata quasi due mesi fa contro il Genoa e proseguita contro Venezia, Verona, Monza, Napoli, Udinese e Parma. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì in parità con il risultato di 1-1 in virtù del gol di Koopmeiners e del rigore di Dybala. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Atalanta

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32 punti, Atalanta*, Inter*, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino e Parma 15, Cagliari e Genoa 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno