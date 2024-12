Udinese-Genoa 0-2: Toure spiana la strada ai rossoblù, prima vittoria per Vieira

Decisiva la rete di Pinamonti e l’autogol di Giannetti: i liguri sono sempre in controllo grazie all’espulsione lampo di Toure

Il Genoa continua a scalare la classifica. Quarto risultato utile consecutivo e prima vittoria in panchina per Vieira alla guida dei rossoblù. Pinamonti e compagni si sono imposti per 2-0 sul campo dell’Udinese.

In avvio c’è subito un episodio che decide il match. Toure stende Zanoli con una gomitata da ultimo uomo al secondo minuto di gioco: interviene il Var che richiama Aureliano al monitor ed arriva l’espulsione immediata per il difensore dell’Udinese. Da quel momento in campo c’è solo il Genoa. Sblocca subito Pinamonti e nella ripresa, senza correre rischi, arriva anche l’autorete di Giannetti provocato da un ottimo Zanoli. 15 minuti in uscita dalla panchina per Mario Balotelli. La squadra ligure sale così in classifica facendo un balzo a 14 punti, davanti anche alla Roma di Ranieri.

UDINESE-GENOA 0-2: 13′ Pinamonti, 68′ aut. Giannetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese** 17, Empoli** 16, Torino 15, Cagliari e Genoa** 14, Roma 13, Lecce, Parma e Verona** 12, Como** 11, Monza** 10, Venezia 8**

* una partita in meno

** una partita in più