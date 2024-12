Nuovo affare alla Di Gregorio: la Juventus anticipa il Milan a gennaio

Proseguono le manovre di mercato della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta

Con una rosa ridotta all’osso a causa delle numerose assenze, la Juventus di Thiago Motta si presenta al ‘Via del Mare’ per provare ad incamerare tre punti pesanti contro il nuovo Lecce di Marco Giampaolo. A poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, a prendersi la scena sono anche i possibili affari che vedono i piemontesi direttamente o indirettamente protagonisti.

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato in esclusiva come il Marsiglia abbia mosso passi concreti per Fagioli, già finito nei radar del Psg. Il centrocampista della Juventus – di fatto – non è considerato incedibile dalla ‘Vecchia Signora’ e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai bianconeri (nell’ordine dei 35 milioni di euro) potrebbe fare le valigie. Ovviamente l’eventuale cessione di Fagioli innescherebbe un effetto domino importante, portando Giuntoli ad incamerare un tesoretto da reinvestire. E chissà che l’area tecnica bianconera non possa cogliere al balzo l’occasione propizia per rinforzare nell’immediato anche la mediana.

Calciomercato Juventus, Frendrup nel mirino

Tra i profili che intrigano e non poco la Juventus, infatti, c’è Morten Frendrup, per il quale gli scout bianconeri si sono già mossi in un paio di occasioni. Jolly di centrocampo in grado di ricoprirne più ruoli, agendo sia da frangiflutti davanti alla difesa sia come mezzala dinamica in un centrocampo a tre, anche in questa stagione il centrocampista del Genoa si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni importanti, evidenziando una costanza di rendimento importante.

Ecco perché per il danese, seguito con attenzione da diversi club di Premier League (Liverpool, Brentford e Brighton), la Juventus sarebbe intenzionata a stringere i tempi per evitare l’inevitabile gioco al rialzo. A tal proposito, ricordiamo che anche il Milan segue con interesse l’evolvere della situazione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, i buoni rapporti tra Juve e Genoa potrebbero alla fine rivelarsi decisivi. L’idea di Giuntoli sarebbe quella di ripetere l’operazione Di Gregorio, proponendo al Genoa un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15-16 milioni di euro. Basterà? Le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro.