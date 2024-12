Maxi scambio e affare lampo: Juventus ribaltata dal grande ex

Il maxi affare può regalare nuovi, clamorosi colpi di scena: Giuntoli spalle al muro con una mossa

Quella che aprirà ufficialmente le porte tra poche settimana è una sessione di calciomercato che si preannuncia densa di importanti cambiamenti in casa Juventus. I tanti infortuni che stanno privando Thiago Motta di calciatori importanti sia in attacco che in difesa stanno pendendo come una spada di Damocle sull’evolvere della stagione dei bianconeri.

Oltre all’acquisto di un vice Vlahovic, tema peraltro che si intreccia con quello legato alle possibili uscite che la ‘Vecchia Signora’ sarà in grado di perfezionare, in casa Juve un nodo importante sarà rappresentato dalle mosse riguardanti il nuovo centrale. A tal proposito, non sono poche le piste battute da Cristiano Giuntoli. Dalla Francia, ad esempio, è emersa con forza l’indiscrezione relativa ad un accordo ormai raggiunto tra la Juve e Skriniar; in realtà, sebbene la fumata bianca sia ancora solo un’ipotesi, quello dello slovacco è un nome che continua ad essere accostato con forza ai bianconeri. Un altro nome per il quale in tempi e in modi diversi i bianconeri hanno chiesto delle informazioni – scontrandosi con i costi che la trattativa suggerisce – è quello di Benoit Badiashile. Il difensore francese, pagato quasi 40 milioni dal Chelsea , è in odore di cessione e a fronte di un’offerta giudicata congrua dai Blues potrebbe fare le valigie.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Chilwell e Badiashile nell’affare De Jong

I londinesi, però, avrebbero tutta l’intenzione di utilizzare il difensore classe 2001 come parziale contropartita tecnica per dare la caccia all’obiettivo cerchiato in rosso dal Chelsea per rinforzare il centrocampo: Frenkie De Jong. Secondo quanto evidenziato da ‘El Nacional’, infatti, i londinesi sarebbero pronti ad intavolare un maxi scambio per convincere il Barcellona a lasciar partire il centrocampista olandese.

L’idea dei Blues, infatti, sarebbe quella di venire incontro alle richieste dei blaugrana per De Jong imbastendo con il Barcellona un maxi scambio proprio con Badiashile e Chilwell. Anche il terzino sinistro inglese, però, è un calciatore che intriga non poco la Juventus, che dunque rischia seriamente di dover dire definitivamente addio a due calciatori per i quali Giuntoli ha sondato il terreno. Ad ogni modo le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive sotto questo punto di vista: Maresca potrebbe ribaltare i piani della Juve.