“Il suo ultimo mercato”: l’annuncio su Giuntoli che scuote la Juve

Si è aggravata di partita in partita l’emergenza infortuni della Juventus di Thiago Motta. Ai 7 indisponibili col Milan si è aggiunto Weston McKennie in Champions League. A Lecce gli assenti saranno 9, con l’aggiunta dell’infortunato Savona.

Un emergenza totale che ha costretto il tecnico bianconero a convocare 5 giovani tra Primavera e Juventus Next Gen. Si tratta di Owusu, Pugno, Pagnucco, Montero e Papadopoulos. Gli indisponibili, oltre a McKennie e Savona, sono Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic e i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.

Negli scorsi giorni Cristiano Giuntoli aveva parlato così: “Abbiamo avuto infortuni gravi, ma il gruppo sta reagendo bene e sono uniti insieme al mister. Come interverremo sul mercato? Dietro dovremo fare qualcosa perché siamo pochini proprio numericamente. In avanti invece contiamo sul recupero di Milik per l’attacco. Ho tanti giocatori bravi sul taccuino, ma Arek pensiamo sia giusto per noi”. Nel mirino è finito anche il dirigente e la società bianconera per l’ultimo mercato estivo: la Juve si ritrova a dicembre senza un attaccante di ruolo, con Milik ancora ai box, ed in piena emergenza anche in difesa.

Calciomercato Juve, rivelazione su Giuntoli: “A giugno fa il suo ultimo mercato in bianconero”

Graziano Campi, intervenendo su X, ha dichiarato: “Non sono convinto che Giuntoli duri ancora molto. Per me a giugno fa il suo ultimo mercato in bianconero. Salvo trofei”. L’annuncio ha scatenato le reazioni dei tifosi e non solo.

Secondo Campi, l’avventura del direttore sportivo della Juventus non durerà ancora molto, nonostante un contratto lunghissimo firmato con i bianconeri fino al 2028. All’ex Napoli sono ‘imputate’ alcune lacune, ora piuttosto evidenti, dopo l’ultimo mercato, in primis la mancanza di una valida alternativa a Dusan Vlahovic, in grado di offrire garanzie fisiche oltre che tecniche.