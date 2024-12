DIRETTA Serie A, Torino-Napoli e Parma-Lazio: formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e gli azzurri di Conte e quello del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Pecchia e i biancocelesti di Baroni in tempo reale

Il Napoli e la Lazio fanno visita rispettivamente al Torino e al Parma nelle gare valide per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali che saranno dirette nell’ordine da Fabbri di Ravenna e da Zufferli di Udine.

Da una parte, allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, gli azzurri di Antonio Conte vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta una settimana fa contro la Roma. Lo scopo è quello di centrare altri tre punti per consolidare il primo posto in graduatoria e mettere pressione sulle inseguitrici per lo scudetto. I granata di Paolo Vanoli, la cui posizione ora è in bilico, sognano il colpaccio dopo essere tornati a smuovere la classifica con il pareggio contro il Monza che ha fatto seguito alle tre sconfitte subite contro Roma, Fiorentina e Juventus. Lo scorso gennaio, su questo stesso campo, i piemontesi si imposero con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno, che nel frattempo si è trasferito proprio ai partenopei.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Tardini’, i biancocelesti di Marco Baroni – reduci dal deludente pareggio interno contro il Ludogorets in Europa League – vanno a caccia della sesta vittoria di fila entro i confini nazionali. Una serie iniziata a fine ottobre contro il Genoa e proseguita con i successi su Como, Cagliari, Monza e Bologna. Per i gialloblu di Fabio Pecchia, che invece vengono dalla sconfitta contro l’Atalanta, è l’occasione per provare a voltare pagina e ottenere un risultato di prestigio che porti punti preziosi in chiave salvezza. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al gennaio di tre anni fa, quando i capitolini ebbero la meglio sui ducali con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo. Entrambe le partite saranno visibili in diretta in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Parma e Lazio e tra Torino e Napoli live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Napoli e Parma-Lazio

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia. All. Conte

PARMA (4-2-3-1): PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

