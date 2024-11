Milan-Juve, duello clamoroso per l’esterno azzurro: è perfetto per entrambe

Non va escluso un intreccio di mercato per uno degli esterni offensivi migliori del campionato, che ha tutte le carte in regola per spiccare il volo

La Serie A in questi anni ha cambiato pelle, tornando a essere terra di attaccanti, punte e giocatori offensivi con tante squadre che giocano per fare gol. Molti calciatori offensivi, anche di grande valore, purtroppo pochi italiani. E ora con il cambio di modulo di Luciano Spalletti i calciatori con più talento e qualità tecniche vengono penalizzati in nome di centravanti, più o meno consueti. Retegui, Kean, Maldini e Raspadori con Lucca prima riserva è il pacchetto avanzato ormai consolidato del ct. Out Politano, Zaccagni e Orsolini oltre a Chiesa, su cui però ci sono anche e soprattutto questioni di pochissimo utilizzo conseguente all’ennesimo infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori ormai da tempo.

Gli altri tre calciatori, tutti esterni, stanno invece facendo molto bene. E potrebbero essere anche protagonisti sul mercato estivo. In particolare l’attaccante del Bologna ormai diventato leader assoluto dentro e fuori dal campo, anche nella stagione dell’approdo storico in Champions League. I rossoblù dopo una partenza a rilento hanno ingranato e le prestazioni non sono quasi mai mancate. A non mancare però per la squadra di Italiano è stata pure la sfortuna, soprattutto in Champions League. Tante occasioni create, molti meno gol rispetto alla mole di gioco. E il capocannoniere è proprio Riccardo Orsolini, arrivato a una maturità calcistica importante. Tanto che sarebbe pronto per il salto di una big del calcio italiano. E un paio che possono essere interessate a lui ci sono.

Orsolini pronto al grande salto, Juve e Milan ci pensano: la situazione

Juventus e Milan, per motivi diversi, stanno incontrando diverse difficoltà in attacco. I bianconeri per i tanti infortuni ma non solo, i rossoneri per un gioco non ancora così fluido e soprattutto continuo che si aggrappa in primis a Pulisic e Leao. A mancare sono le alternative, visto che a destra Chukwueze sta deludendo (di nuovo) e dietro a Conceicao c’è praticamente il vuoto. Chiesa ha rotto con Motta, Weah non dà garanzie e viene sbattuto in giro per l’attacco. Orsolini sarebbe un profilo ideale (in bianconero sarebbe un ritorno): nel pieno della maturità fisica e mentale, ingaggio assolutamente alla portata, cartellino costoso sicuramente ma imparagonabile ad altri.

Il classe ’97 si calerebbe alla perfezione in entrambi i moduli, senza contare che il binomio con Motta a Bologna ha già prodotto 21 gol in due stagioni. Orsolini è un calciatore completo, che dribbla e salta l’uomo senza soluzione di continuità, è fortissimo in fase di conclusione, ha senso del gol (si sta avviando al terzo anno di fila in doppia cifra). Un giocatore completo, a tutto campo. E accetterebbe anche eventualmente di giocarsi il posto. Inoltre, è italiano e questo è sempre elemento apprezzato. I problemi? Il Bologna che non ha intenzione di privarsi del suo calciatore più importante e lo stesso strettissimo legame del calciatore con la piazza rossoblù. Con un certo lavoro ai fianchi, ostacoli anche superabili. Ma è un’idea che può tornare sicuramente molto utile.