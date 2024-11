Leao cambia e il Milan la sblocca: fine del digiuno per Morata

Ecco cosa è successo al diciannovesimo del primo tempo, con il Diavolo passato in vantaggio grazie allo spagnolo. Decisivo il portoghese

Ha iniziato col piglio giusto il Milan di Paulo Fonseca, che dopo diciannove minuti ha trovato il gol del vantaggio contro l’Empoli, in un match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Un gol importante per il Diavolo, che ha ritrovato l’esultanza di Alvaro Morata.

Lo spagnolo era dal 27 settembre che non segnava nel massimo campionato italiano. In quella circostanza l’ex Atlético Madrid aveva battuto il portiere del Lecce, sempre a San Siro, come era successo alla prima giornata contro il Torino. In campionato sono dunque tre i centri per Alvaro Morata; quattro, invece, quelli in stagione, considerando quello pesante in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid.

Milan-Empoli, l’evoluzione di Leao: sempre più punta

Anche in quella circostanza aveva sfruttato una giocata di Rafa Leao, che aveva calciato verso la porta, dopo un movimento da vero bomber.

Solo un super Lunin gli aveva negato la gioia della rete, poi Morata era stato bravo a ribadire il pallone in porta. Stasera, l’ex Atlético Madrid ha portato avanti il Milan in maniera molto simile. Il pallone è arrivato a Morata, dopo un’azione del numero dieci portoghese, che come in quella circostanza si trovava in posizione più centrale. Stavolta è stato un difensore a respingere il suo tiro, così il pallone e carambolato sui piedi di Morata, che con il destro ha trovato l’angolino, battendo Vasquez. Continua dunque l’evoluzione di Rafa Leao che si muove sempre più da punta. Il portoghese adesso è maggiormente coinvolto al centro del campo e lascia spesso la fascia. Un’evoluzione questa del numero dieci dovuta e voluta chiaramente da Paulo Fonseca.