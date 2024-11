Inter, Inzaghi non sorride: coperta corta in difesa per la Fiorentina

Emergenza nel reparto difensivo per l’allenatore nerazzurro in vista del big match di domani pomeriggio a Firenze

Un’altra tegola per Simone Inzaghi in vista dello scontro al vertice di domenica in casa della Fiorentina. L’Inter molto probabilmente non avrà a disposizione Carlos Augusto, che si aggiunge all’infortunio muscolare accusato da Pavard in Champions contro il Lipsia.

Il jolly brasiliano ha accusato un affaticamento alla coscia destra nell’ultimo allenamento e difficilmente riuscirà a recuperare in vista della sfida di Firenze. Decisiva sarà la rifinitura di oggi ad Appiano Gentile prima della partenza in treno nel pomeriggio per la trasferta in terra toscana, ma l’orientamento di Inzaghi e dello staff medico nerazzurro è quello di non rischiare di peggiorare le condizioni dell’ex Monza.

Carlo Augusto era rientrato soltanto sabato scorso a Verona dopo qualche settimane ai box sempre per un guaio muscolare, però all’altra coscia. Assenza non di poco conto per Inzaghi anche per le rotazioni a gara in corso della sua Inter, visto che il mancino verdeoro può indifferentemente ricoprire sia la casella di quinto a sinistra che giostrare da braccetto per far rifiatare Bastoni, come successo nel finale di partita martedì in coppa contro il Lipsia.

Inter, tripla assenza con la Fiorentina: Pavard, Carlos Augusto e Acerbi ai box

La probabile assenza di Carlos Augusto andrà ad aggiungersi all’infortunio ben più pesante di Pavard, che rischia anche un mese di stop dopo il problema accusato sul finire del primo tempo in Champions.

Per il francese ex Bayern Monaco in un primo momento si prevedeva un rientro prima di Natale, ma Inzaghi vuole procedere per gradi e anche precauzionalmente potrebbe slittare il rientro del giocatore per averlo così al meglio in vista della Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita di inizio gennaio, dove l’Inter si giocherà il primo trofeo stagionale. L’allenatore rischia così di avere la coperta corta dietro, considerando che anche Acerbi dovrebbe saltare la trasferta contro la Fiorentina. L’esperto difensore non ha ancora smaltito del tutto il guaio accusato con il Verona e anche ieri si è allenato solo in parte con il gruppo insieme a Frattesi (anche lui in dubbio per domani pomeriggio). Probabile a questo punto che l’ex Lazio salti Firenze per tornare disponibile nel successivo anticipo di venerdì al Meazza contro il Parma.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.