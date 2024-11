Inter da Champions, non solo Zirkzee: doppio scippo alla Juventus

I nerazzurri potrebbero piazzare il colpo nel mercato invernale: la Juventus trema, non hanno scelto soltanto Zirkzee

Seconda in campionato, seconda in Champions League. L’Inter sta vivendo un altro anno da protagonista e l’obiettivo di quest’anno è confermarsi in Italia e arrivare fino in fondo in Europa.

Un doppio obiettivo che, al momento, è pienamente alla portata della squadra di Inzaghi che sta raccogliendo sempre più consensi anche lontano dai campi italiani. Se in Serie A, i campioni d’Italia sono i favoriti d’obbligo, nonostante siano dietro al Napoli dell’ex Conte, in Champions la formazione nerazzurra cresce tra i pronostici con il passare delle settimane.

Per puntare però al grande obiettivo, o meglio ancora alla super accoppiata, forse è necessario ricorrere anche al mercato per rendere ulteriormente competitiva la rosa. Proprio su questo si è concentrato il sondaggio di Calciomercato.it, pubblicato sul nostro profilo X: “Inter con un piede agli ottavi di Champions, quale rinforzo servirebbe a gennaio per provare a vincerla?” abbiamo chiesto agli utenti.

Inter, non solo Zirkzee: il doppio colpo per la Champions

Gli incroci di mercato, almeno quelli suggeriti da chi ha risposto al sondaggio, potrebbero vedere protagoniste Inter e Juventus. I nerazzurri, infatti, potrebbero intervenire nel reparto difensivo, laddove ha necessità di rinforzi anche Thiago Motta considerati gli stop di Bremer e Cabal.

Ecco allora che Tah – accostato ad entrambe le società – è considerato dal 36,8% il nome giusto per provare l’assalto alla Champions. La stessa percentuale di voti è finita anche sul nome di Zirkzee, altro obiettivo di mercato della Juventus. L’olandese non sta trovando spazio e prestazioni con il Manchester United e sarebbe contento di un ritorno in Italia.

I bianconeri, nonostante le parole di Giuntoli, ci pensano per creare un’alternativa a Vlahovic, ma potrebbero farci un pensierino anche i nerazzurri, considerato che Arnautovic e Correa sono destinati ad andare via a giugno e Taremi non sta convincendo. Non fanno breccia nel cuore dei tifosi le candidature invece di Donnarumma e Ederson: il portiere italiano, che non vive un momento brillante al Psg, ha raccolto il 15,8% di preferenze, mentre l’atalantino si è fermato al 10,5%.