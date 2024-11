Il Milan strapazza l’Empoli: Reijnders show per 3 punti vitali

Morata apre le danze, poi si scatena l’olandese con una doppietta. Prestazione convincente e vittoria importante per Fonseca

Partita senza storia, mai in discussione quella tra Milan ed Empoli. Nella nebbia fitta di San Siro, i rossoneri strapazzano i toscani prendendosi 3 punti vitali per il morale e, soprattutto, non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni.

Ad aprire le danze è stato Alvaro Morata. Lo spagnolo torna al gol in Serie dopo due mesi (l’ultimo al Lecce il 27 settembre) e mette in discesa una gara che Reijnders chiude allo scadere del primo tempo con una rete simile a quella del compagno, su assist dalla destra di Musah.

L’undici di D’Aversa non accenna una benché minima reazione, ‘colpa’ tanto di un Milan bello da vedere e determinato a portare a casa la vittoria. Il 3-0 finale è diretta conseguenza e lo timbra sempre l’olandese a metà ripresa, a conclusione di una cavalcata in solitaria.

MILAN-EMPOLI 3-0

19′ Morata, 44′ e 69′ Reijnders

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 22, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli** 16, Torino 15, Cagliari** 14, Roma 13, Lecce, Parma e Verona** 12, Genoa e Como** 11, Monza** 10, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più