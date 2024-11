Il Milan come al Bernabeu, Fonseca: “C’è un nuovo leader. Così abbiamo trovato equilibrio”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa a San Siro dopo la vittoria contro l’Empoli per tre a zero

Il Milan vince e convince. La squadra rossonera batte con un netto tre a zero l’Empoli di D’Aversa, prendendosi gli applausi di San Siro.

Partita mai in discussione per gli uomini di Paulo Fonseca che può dunque esultare: “Abbiamo fatto una bellissima partita, contro una squadra forte e aggressiva in difesa – afferma il mister in conferenza stampa -. E’ stata fatta una partita equilibrata. Si è recuperato tanti palloni e questo ha fatto la differenza. Oggi si potevano fare 6-7 gol se non si sbagliava le ultime decisioni. Equilibrio trovato? Mi sta piacendo molto Musah in quel ruolo. L’Empoli è la squadra che gioca più il pallone lungo, oggi era importante averlo lì. Devo dire, però, che sono molto soddisfatto anche di Chukwueze, che ha difeso bene. Oggi hanno mostrato tutti lo spirito giusto”.

Milan-Empoli, Fonseca: “Morata? Mai preoccupato”

Nel corso della conferenza stampa si parla poi di singoli, a partire da Matteo Gabbia. Il centrale italiano è rientrato contro la Juventus e il Diavolo non ha più preso gol.

Non può certo essere un caso: “Di Gabbia posso dire solo cose buone – prosegue Fonseca -. Lui è un grandissimo professionista, sta assumendo un ruolo di ‘leaderanza’. E’ un giocatore che merita tutto quello che sta vivendo, certamente è importante non aver preso gol”.

Poi arrivano parole importanti per Alvaro Morata, che ha ritrovato il gol: “Non sono mai stato preoccupato del fatto che non segnasse – continua Fonseca -. E’ un grande professionista, è un esempio per come lavora e per come si sacrifica. Alvaro merita il gol”. Infine una battuta sull’insostituibile Fofana: “Sta facendo una grande stagione- conclude il mister -. Per lui è un nuovo ruolo, non ha mai giocato lì e sta crescendo tanto. La Serie A è diversa dal campionato francese, gioca in una posizione importante per la squadra”.