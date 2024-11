Vlahovic e gli altri infortunati: emergenza senza fine per Thiago Motta

Ultime notizie su Dusan Vlahovic dalla Continassa, i bianconeri restano in grave difficoltà per il prossimo match di campionato

Dal campionato alla Champions League e dalla Champions al campionato, senza soluzione di continuità. Si susseguono gli impegni ravvicinati per le big del campionato, inclusa la Juventus, che dopo il pari contro l’Aston Villa in Europa sta preparando la trasferta di Lecce, match da provare a vincere per rimanere in scia al gruppo di testa. In una situazione che rimane, comunque, di grande difficoltà in questo momento per i bianconeri dal punto di vista degli infortunati.

Thiago Motta rischia di partire per la Puglia, ancora una volta, con gli uomini contati. Specialmente nel reparto offensivo, ma non soltanto. L’emergenza, a Birmingham, si è aggravata con lo stop di Savona. Per il terzino, sono state fortunatamente escluse delle lesioni e la sua assenza non dovrebbe durare a lungo. In ogni caso, per la prossima gara il laterale destro sarà out. Come lo saranno anche i lungodegenti per i quali non ci sono possibilità di recupero nell’immediato. E come lo saranno, molto probabilmente, anche i giocatori per i quali si coltivava qualche piccola speranza di averli a disposizione.

Juventus ancora ai minimi termini a Lecce: da Vlahovic a Douglas Luiz, Thiago Motta non recupera nessuno

Le ultime che giungono dall’allenamento della Continassa non sono incoraggianti per l’allenatore. Ancora una volta, i vari Dusan Vlahovic, Weston McKennie e Douglas Luiz hanno svolto lavoro personalizzato a parte.

Se si cullava un certo ottimismo almeno per l’attaccante, la sensazione è che a questo punto nemmeno a Lecce Thiago Motta potrà portarlo con sé. Dunque, per l’attacco si dovranno studiare ancora una volta soluzioni alternative, come quella di Timothy Weah riferimento avanzato. L’unica notizia positiva, per la Juventus, è che dopo Lecce ci sarà quasi una intera settimana per provare a rimpinguare le fila in vista della gara successiva, per niente banale visto che Thiago Motta sfiderà allo Stadium il suo passato, nei panni del Bologna.