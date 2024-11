Verratti vuole subito la Serie A: soluzione Inter a gennaio

Il centrocampista italiano è sparito dai radar dopo l’approdo in Qatar, ma ora si parla di un suo incredibile ritorno in Italia

L’Inter ha centrato l’ennesima vittoria senza subire gol della sua Champions League. Un cammino che sorprendentemente vede i nerazzurri ancora a zero alla casella delle reti incassate in questa edizione del torneo. Il che scatena una certa curiosità, visto che in campionato la media va oltre al gol a partita con un totale di 14. La difesa di Inzaghi è la quinta in Serie A, in coabitazione con Lazio e Milan. Ma in Champions nessuna come lei.

Certo, ora dovrà fronteggiare una lunga assenza come quella di Pavard, che potrebbe tornare direttamente nel 2025 e costringerà quindi agli straordinari i vari Bisseck, de Vrij, Bastoni e Acerbi, con Palacios che spera in qualche minuto in più. A centrocampo è invece Piotr Zielinski a essere sugli scudi in queste ultime settimane, a suon di prestazioni dopo un inizio così così. Inzaghi sta trovando certezze e buona continuità, al netto di qualche problemino di infortuni che c’è stato e ci sarà ancora tra i vari stop di Calhanoglu, Frattesi e Barella. A gennaio difficilmente Marotta riceverà il via libera da Oaktree per qualche operazione di rinforzo. Eppure in Spagna hanno lanciato una suggestione romantica per certi versi, perché riporterebbe in Italia uno dei talenti più importanti del nostro calcio negli ultimi 10 anni. E parliamo di Marco Verratti.

Inter, dalla Spagna: Verratti possibile rinforzo per gennaio

Marco Verratti è il terzo giocatore con più presenze (416) nella storia del PSG, ha alzato al cielo nove scudetti, più una lunga serie di coppe e supercoppe di lega. Con una sola finale di Champions all’attivo, persa nel 2020 col Bayern Monaco. Luis Enrique ha scelto di privarsi di lui e l’ex Pescara se n’è andato all’Al-Arabi, in Qatar, per 45 milioni. “Volevo vivere un’esperienza diversa. Non volevo andare in un’altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il PSG. Volevo che questa fosse la mia ultima squadra”, ha raccontato Verratti in questi giorni.

Anche se in questi mesi di lui si sono praticamente perse le tracce anche mediaticamente, oltre ovviamente ad aver perso la Nazionale col nuovo corso di Spalletti. Il legame con la piazza parigina è rimasto forte, in tanti lo rivorrebbero al Parc des Princes. Ma secondo quanto riportato da ‘Marca’, si sarebbe accesa la possibilità di un ritorno in Italia come rinforzo dell’Inter nel mercato di gennaio. Uno scenario clamoroso, ma va detto molto poco realizzabile. In primis per lo stipendio monstre attuale da 30 milioni, inoltre Oaktree ha una linea ben precisa: niente ultratrentenni. Tanto meno a gennaio e in un reparto in cui numericamente i nerazzurri sono a posto.

Certo, sarebbe un ritorno romantico perché in Serie A Verratti non ha mai esordito, essendosi trasferito direttamente dal Pescara in B al PSG. E in ogni caso il classe ’92 aveva già raccontato che prima di smettere il desiderio era quello di giocare nuovamente per il Delfino. Anche se il debutto nella massima serie italiana a 32 anni potrebbe essere uno stimolo non da poco.