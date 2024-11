Pavard è solo l’ultimo caso: l’Inter corre ai ripari sul mercato

Il francese rischia un mese di stop dopo l’infortunio rimediato in Champions: Inzaghi chiede un difensore per la finestra di gennaio

Tegola Pavard per l’Inter e Simone Inzaghi dopo la vittoriosa serata di Champions League contro il Lipsia. Se da un lato i nerazzurri volano verso gli ottavi, dall’altro perderanno per alcune settimane il nazionale francese.

L’ex Bayern Monaco starà ai box per almeno 20 giorni, ma Inzaghi e lo staff medico nerazzurro non voglio rischiare ricadute e a scopo precauzionale potrebbero aspettare qualche giorno in più prima di rimettere in pista il giocatore. Pavard quindi potrebbe rientrare a fine dicembre, così da averlo nelle migliori condizioni possibili in vista della Final Four della Supercoppa Italiana a inizio gennaio in Arabia Saudita. Un problema non di poco conto per Inzaghi, che quindi per il prossimo ciclo di partite tra campionato e coppe dovrà rinunciare al suo baluardo difensivo.

Le soluzioni interne non mancano all’allenatore piacentino, che oltre a dare maggiore minutaggio a Bisseck tornerà a utilizzare il jolly Darmian da braccetto difensivo. Lo stato di salute della retroguardia difensiva un po’ preoccupa però Inzaghi, alla luce anche degli ultimi stop che hanno costretto Acerbi a fermarsi, anche se l’esperto difensore ha accelerato i tempi e potrebbe essere già a disposizione domenica contro la Fiorentina.

Calciomercato Inter: nuovo difensore per Inzaghi, Bisseck corteggiato dal Bayern

Gli anni pesano anche per de Vrij e considerando i molteplici impegni di una stagione che si concluderà addirittura a luglio con il Mondiale per Club, il tecnico e la dirigenza stanno valutando di integrare la rosa con un un nuovo tassello in difesa.

Rispettando sempre nel possibile i dettami imposti da Okatree, quindi con profili futuribili e che possano creare valore. Bijol in questa prospettiva rimane l’obiettivo in cima alla lista dell’Inter, ma scipparlo all’Udinese non sarà impresa facile vista la volontà del sodalizio friulano di non privarsi dello sloveno a metà stagione. Sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione ci sono anche Vasquez, Ismajli e Pablo Marì, anche se quest’ultimo da over 30 farebbe un po’ storcere il naso alla proprietà. L’Inter inoltre potrebbe anticipare i tempi per Tah, che lascerà a giugno a parametro zero il Bayer Leverkusen, ma l’agguerrita concorrenza e la valutazione importante a gennaio dei campioni di Germania rendono complicato l’affare.

A proposito di Bundesliga: oltre alle sirene in Premier League, anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni sul conto di Bisseck. Il roccioso difensore tedesco recentemente è stato blindato con il rinnovo di contratto e il prezzo del cartellino è schizzato a 40 milioni di euro.