“L’Inter non è contenta”: scatta l’allarme per Lautaro Martinez | ESCLUSIVO

L’attaccante e capitano nerazzurro non sta rendendo secondo le aspettative e per la società partono le riflessioni

Prima in Champions League, seconda in campionato. L’Inter di Simone Inzaghi ha tutta l’intenzione di regalare una stagione da sogno ai propri tifosi.

Per farlo ci sarà bisogno di tutti i talenti presenti nella rosa nerazzurra, partendo dal capitano Lautaro Martinez. Proprio il Toro sta vivendo un periodo non particolarmente brillante con la maglia dell’Inter e di questo ha parlato Fabio Bergomi, intervenuto a Inter Zone sul canale Youtube di Calciomercato.it.

“Il fondo non è buono, né cattivo – le sue parole – . Sarà morbido a gennaio e spietato quest’estate. L’Inter ha un grande problema in attacco perché Taremi non sta rendendo come ci si aspettava e Thuram sta facendo gli straordinari. E poi non sono contenti di come Lautaro sta gestendo se stesso o sta andando quest’anno. L’Inter non è contenta, sa che sono mancati dei gol e che in alcune partite mancheranno dei gol. Per questo è su Jonathan David, c’è una trattativa da una vita. Se viene lui, viene per sostituire e non per aggiungere. Sostituire probabilmente Thuram”.

Calciomercato Inter, doppio colpo a gennaio

Un’Inter che vuole puntare forte sulla Champions, ma che per farlo dovrà intervenire anche sul mercato di gennaio: “L’Inter se vuole puntare in alto dovrebbe fare due cose – afferma Bergomi nel corso del suo intervento -: andare su un centrale e poi un attaccante. Non so cosa farà il fondo: se fosse stato intelligente avrebbe preso Buongiorno quest’estate e avresti potuto rivenderlo ad ottanta milioni. Per l’attaccante non credo ci sia un colpo a gennaio, sarebbe clamoroso, però per come siamo messi, se l’Inter vuole puntare alla Champions e non disperdere energie deve fare due colpi”.

Presente, ma anche futuro con gli occhi che puntano già alla sessione estiva dei trasferimenti con altri due nomi da tenere a mente: “All’Inter piacciono Nico Paz e Belahyane, io dico occhio a Ismajli anche se la Juve ha fatto grandi passi su di lui”.