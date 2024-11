“La Juve si è già mossa”: rivelazione in diretta sulla scelta di Giuntoli | ESCLUSIVO

Per la società bianconera è il momento di fissare le strategie sul mercato e di un primo bilancio sugli acquisti

La Juventus fuori dalla corsa scudetto, ma pronta ad intervenire sul mercato. Si parla di questo a Zona Juventus, programma dedicato ai bianconeri, in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

Tra gli ospiti anche Gianni Balzarini che è partito proprio dall’idea che la Juve sia dietro a Inter, Napoli e Atalanta nella corsa al titolo: “Da quello che si vede fino ad esso sì. La Juve non è attrezzata per vincere lo scudetto, non fosse altro che ha fuori 8/9 calciatori. È chiaro che stai perdendo terreno, poi c’è una classifica corta che ti consente di rientrare subito, ma non durerà a lungo. Quindi mi allineo e dico per lo scudetto: Napoli, perché non ha le coppe, Inter, perché è la più forte, e Atalanta perché può essere più forte di tutte e due”.

In questo inizio di stagione tra chi non ha reso secondo le aspettative c’è Koopmeiners: “Non abbiamo ancora capito se può essere un trequartista, un incursore, quello dell’ultimo passaggio o quello che finalizza. Ha un’attenuante – spiega Balzarini -: non ha svolto la preparazione quest’estate, poi c’è stato anche l’infortunio al costato. Poi c’è il cambiamento di ambiente, il peso della maglia e si fa strada il solito discorso relativo a chi esce da un sistema collaudato come quello di Gasperini e fa fatica a ripetersi da altre parti: degli ex atalantini non c’è riuscito nessuno”.

Calciomercato Juventus, dal difensore a Zirkzee: le mosse bianconere

Dal colpo di mercato estivo a quello che succederà a gennaio, quando Giuntoli dovrà fare qualcosa per arricchire la rosa di Thiago Motta.

Balzarini dichiara: “Occorre rinforzare la difesa perché la squadra è corta, ma è ancora più corta in attacco: al momento è a zero, uno considerando Weah centravanti. In difesa arriverà al 100% un rinforzo, poi dipende cosa vuole fare Danilo, non mi stupirebbe se volesse andare via. E poi per forza l’attacco: capisco che Vlahovic e Nico Gonzalez torneranno, Milik tornerà ma in quali condizioni. Sarà valutato, poi c’è tutto il mese di gennaio per intervenire in attacco se venisse bocciato il polacco che non ti dà grandi garanzie dal punto di vista fisico”.

Ma chi per il reparto offensivo? “Mi aspetto un tentativo su Lucca, anche se è difficile trattare con Pozzo. Ecco, magari più per l’estate. Per Zirkzee quando parli con squadre straniere, il prestito è difficile ed è più complicato per un giocatore che lo United ha pagato 40 milioni. Ci vuole un grande lavoro di diplomazia che secondo me la Juve ha già iniziato, la società si è già mossa, vediamo quale sarà l’esito. Mi aspetto che se dovesse arrivare Zirkzee, arriverà in chiusura di mercato”.