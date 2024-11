DIRETTA | Milan-Empoli, Fonseca: “Non posso chiudere gli occhi. Ecco cosa voglio da Leao” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i toscani, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà l’Empoli per la quattordicesima giornata di Serie A.

Dopo il successo contro lo Slovan Bratislava, servono i tre punti in campionato per vedere staccare ulteriormente le squadre di testa. Il tecnico portoghese, così, per l’occasione, è pronto ad affidarsi alla sua migliore formazione, con Rafa Leao e Alvaro Morata in avanti. Ci saranno cambi anche in difesa, in un reparto che non riesce a trovare ancora i suoi equilibri.

Segui la conferenza stampa di Fonseca con Calciomercato.it:

Problemi difensivi – “Stiamo lavorando. Abbiamo fatto errori difensivi sui quali non posso chiudere gli occhi. I giocatori capiscono il problema. Si parla tanto dei problemi difensivi, ma ricordiamo che siamo la quinta difesa del campionato. Vogliamo migliorare, ma spesso si fa un mostro del problema. Spesso gli errori non sono tattici, ma individuali e di lettura”.

Abraham con Morata – “Rimane un’idea nella mia testa. Si può fare contro determinate strutture. E’ una possibilità sempre”.

Leao meglio in campo – “Adesso posso dirlo, io ho usato due strategie con lui, una ha dato risultati, un’altra no. Sono soddisfatto della reazione che ha avuto, ora voglio continuità . La squadra ha bisogno di questo Rafa”

Scelte in difesa – “Ho una coppia con più stabilità di altre, ma noi abbiamo tante partite e non possono giocare sempre gli stessi. Bisogna gestirli. Non parlate di questo ma noi non abbiamo infortuni e questo è positivo (sbatte il pugno sul tavolo, per toccare ferro, ndr.)”

